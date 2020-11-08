İntibak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı emekliler tarafından yakından takip ediliyor. 2000 yılı öncesi emekli olan binlerce vatandaş uygulanan intibak düzenlemesinin 2000 sonrası emekli olanlar içinde uygulanması bekleniyor. Görüşmeler sonrasında 355 TL zammın emekli maaşlarına uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. İşte, İntibak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 355 TL zam...