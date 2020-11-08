Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye intibak zammı görüşmesi! İntibak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 355 TL zam... Emekliye intibak zammı görüşmesi! İntibak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 355 TL zam...
Emekliye intibak zammı görüşmeleri hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak zammı için yeni yılda beklentiler dile getiriyor. Memur-Sen yakın zamanda emekliler hakkında beklentilerini hükümete iletmişti. 2000 yılı öncesi emekli olan binlerce vatandaşa uygulanan yasa sonrasında 2000 sonrası emeklilerde de aynı beklenti oluşuyor. İntibak zammı hakkında son gelişmeler emekliler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, intibak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 355 TL zam...
Giriş Tarihi: 08.11.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 17:47
İntibak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı emekliler tarafından yakından takip ediliyor. 2000 yılı öncesi emekli olan binlerce vatandaş uygulanan intibak düzenlemesinin 2000 sonrası emekli olanlar içinde uygulanması bekleniyor. Görüşmeler sonrasında 355 TL zammın emekli maaşlarına uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. İşte, İntibak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 355 TL zam...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için gelen intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlar için de yapılması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de, iddialara göre intibak zammının maaşlara yansıtılması bekleniyor.
Eğer bu talep hayata geçerse maaşlar üzerinde 355 TL ye varan artışlar gözlenecek.
İNTİBAK TALEBİ GÜNDEME TAŞINDI
2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.