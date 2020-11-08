4D'li taşeron işçiye yüzde 15 ve 17.5 zam! 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı açıklandı mı? AÇSHB'nin yüzdelik açıklaması...

Son dakika... AÇSHB'nin taşeron işçiler için açıklayacağı yüzdelik dilim açıklaması son dakika gelişmeler yaşanıyor. Kadroya geçen 4D'li taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı konusunda sorgulamalar sürüyor. Kasım ayının gelmesinin ardından 2021 yılı için gelecek zam açıklaması yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili tüm gelişmeler ahaber.com.tr üzerinden yakından takip ediliyor. İşte, 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı açıklandı mı? AÇSHB'nin yüzdelik açıklaması...