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08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 4D'li taşeron işçiye yüzde 15 ve 17.5 zam! 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı açıklandı mı? AÇSHB'nin yüzdelik açıklaması... 4D'li taşeron işçiye yüzde 15 ve 17.5 zam! 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı açıklandı mı? AÇSHB'nin yüzdelik açıklaması...
Son dakika... AÇSHB'nin taşeron işçiler için açıklayacağı yüzdelik dilim açıklaması son dakika gelişmeler yaşanıyor. Kadroya geçen 4D'li taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı konusunda sorgulamalar sürüyor. Kasım ayının gelmesinin ardından 2021 yılı için gelecek zam açıklaması yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili tüm gelişmeler ahaber.com.tr üzerinden yakından takip ediliyor. İşte, 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı açıklandı mı? AÇSHB'nin yüzdelik açıklaması...
Giriş Tarihi: 08.11.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 16:54
Son dakika... 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. AÇSHB tarafından 2021 yılı içinde yapılacak zam hakkında gelişemeler yaşanmaya devam ediyor.
Kadroya geçen 4D'li taşeron işçi zam oranı ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek zam hakkında tüm gelişmeler görüşmenin hemen ardından belli olacak. İşte, 4D'li taşeron işçilere asgari maaş zammı açıklandı mı? AÇSHB'nin yüzdelik açıklaması... GALERİ DEVAM EDİYOR 4D'Lİ TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI MI?
Taşeron işçilerin önümüzdeki yıllarda tüm mali ve ekonomik haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesinde tarih belli değil. Ancak taşeron işçilerin takip edebilecekleri bir süreç bulunuyor.
Bu süreç kapsamında öncelikle taşeron işçiler için daha önceki açıklanan mali ve sosyal haklar sözleşmesi sona erecek. Bu sözleşme sona ermesi için son tarih 31 Ekim. Bunun ardından taşeron işçilerin iş kolu değişecek. Ardından ise toplu iş sözleşmeleri yapılacak.
Bu çerçevde Ekim ve Kasım ayının ilk döneminde toplu iş sözleşmelerinde detaylar belli olacak.
YÜZDELİK DİLİM, EK ÖDEME ARTIŞI, MAAŞ ZAMMI
Taşeron işçiler için en önemli husus maaş zammı. Çalışma Bakanlığı'nın teklifi, Türk İş'in talebi burada önemli olurken gündemde konuşulan rakamlar yüzde 8-10 bandı ile yüzde 17.5-20 bandı olarak göze çarpıyor. Bunun dışında taşeron işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi de gündemde.
Taşeron işçilerin maaşlarının kadroya alınmadan önceki asgari ücret oranına göre düzenlemeyi içeren yüzdelik dilimin masada olması bekleniyor. Bir diğer talep ise bayram, eğitim, düğün ve diğer alanlarda yapılan ikramiye ile ek ödemelerin yeni ekonomik duruma göre güncellenmesi.