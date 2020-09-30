HaberlerGaleriSigara fiyatları Ekim'de zamlanacak mı? 2020 Parliament, Marlboro, Rothmans, Kent güncel sigara fiyatları zamlı liste
Sigara fiyatları Ekim'de zamlanacak mı? 2020 Parliament, Marlboro, Rothmans, Kent güncel sigara fiyatları zamlı liste
Son dakika... Ekim ayının gelmesi ile birlikte sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere temmuz ayında sigara vergisinde artış görülmüştü. Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Son zamanlarda sosyal medyada ekim ayında sigara fiyatlarında artış görüleceği iddia edildi. Peki, sigara fiyatları Ekim'de zamlanacak mı? 2020 Parliament, Marlboro, Rothmans, Kent sigara fiyatları ne kadar? İşte marka marka güncel sigara fiyatları...
Giriş Tarihi: 30.09.2020 11:01Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 11:07