30 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sigara fiyatları Ekim'de zamlanacak mı? 2020 Parliament, Marlboro, Rothmans, Kent güncel sigara fiyatları zamlı liste

Sigara fiyatları Ekim'de zamlanacak mı? 2020 Parliament, Marlboro, Rothmans, Kent güncel sigara fiyatları zamlı liste

Son dakika... Ekim ayının gelmesi ile birlikte sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere temmuz ayında sigara vergisinde artış görülmüştü. Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Son zamanlarda sosyal medyada ekim ayında sigara fiyatlarında artış görüleceği iddia edildi. Peki, sigara fiyatları Ekim'de zamlanacak mı? 2020 Parliament, Marlboro, Rothmans, Kent sigara fiyatları ne kadar? İşte marka marka güncel sigara fiyatları...

Giriş Tarihi: 30.09.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 11:07
  • 1
  • 17
Sigara fiyatları Ekim'de zamlanacak mı? 2020 Parliament, Marlboro, Rothmans, Kent güncel sigara fiyatları zamlı liste

Son dakika... Sigara fiyatları ne kadar? Ekim ayında zam gelecek mi? Sigara tiryakileri tarafından sigara fiyatlarında artş olup olmayacağı yönünde araştırmalar sürüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın temmuz ayında yaptığı sigarada vergi artışının ardından zam konusu gündeme gelmişti. Ancak sigara fiyatlarına bir zam yansımadı. Son günlerde sosyal medyada ekim ayı itibarıyla fiyatlarda artış görüleceği iddia edildi. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sigara fiyatları Ekim'de zamlanacak mı? İşte güncel sigara fiyatları zamlı liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Sigara fiyatları Ekim'de zamlanacak mı? 2020 Parliament, Marlboro, Rothmans, Kent güncel sigara fiyatları zamlı liste

SİGARA FİYATLARI EKİM'DE ZAMLANACAK MI?

BAT, JTI ve Philip Morris tarafından sigaraya zam konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Ekim ayında sigara fiyatlarına zam gelmeyecek. Konu ile ilgili resmi açıklama gelirse haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 17
Sigara fiyatları Ekim'de zamlanacak mı? 2020 Parliament, Marlboro, Rothmans, Kent güncel sigara fiyatları zamlı liste

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2020 Ekim ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

  • 4
  • 17
Sigara fiyatları Ekim'de zamlanacak mı? 2020 Parliament, Marlboro, Rothmans, Kent güncel sigara fiyatları zamlı liste

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

  • 5
  • 17
Sigara fiyatları Ekim'de zamlanacak mı? 2020 Parliament, Marlboro, Rothmans, Kent güncel sigara fiyatları zamlı liste

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL