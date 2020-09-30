Son dakika... Sigara fiyatları ne kadar? Ekim ayında zam gelecek mi? Sigara tiryakileri tarafından sigara fiyatlarında artş olup olmayacağı yönünde araştırmalar sürüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın temmuz ayında yaptığı sigarada vergi artışının ardından zam konusu gündeme gelmişti. Ancak sigara fiyatlarına bir zam yansımadı. Son günlerde sosyal medyada ekim ayı itibarıyla fiyatlarda artış görüleceği iddia edildi. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sigara fiyatları Ekim'de zamlanacak mı? İşte güncel sigara fiyatları zamlı liste...