Son dakika... İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde son durum nedir? Otomobil ya da konut almak isteyen vatandaşlar bankaların güncel kredi faizlerini araştırıyor. Son olarak kamu bankaları tarafından düşük faizli kredi kampanyası sunulmuştu. Kampanyaların sona ermesinin ardından kamu bankaları ve özel bankalar tarafından banka faizleri güncellendi. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ING, Halkbank, Ziraat, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte cevaplar...