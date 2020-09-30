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Kredi faizleri güncellendi! ING, Halkbank, Ziraat, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Son dakika... Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Koronavirüs pandemisi sürecinde kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli kredi kampanyaları kullandırılmıştı. Bu kampanyaların sona ermesiyle birlikte bankaların faiz oranları yükseldi. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için bankaların yeni faizlerini derledik. Peki, ING, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları ne kadar? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 30.09.2020 09:55Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 10:05