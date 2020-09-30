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Haberler Galeri Kredi faizleri güncellendi! ING, Halkbank, Ziraat, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faizleri güncellendi! ING, Halkbank, Ziraat, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Son dakika... Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Koronavirüs pandemisi sürecinde kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli kredi kampanyaları kullandırılmıştı. Bu kampanyaların sona ermesiyle birlikte bankaların faiz oranları yükseldi. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için bankaların yeni faizlerini derledik. Peki, ING, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları ne kadar? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.09.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 10:05
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Kredi faizleri güncellendi! ING, Halkbank, Ziraat, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Son dakika... İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde son durum nedir? Otomobil ya da konut almak isteyen vatandaşlar bankaların güncel kredi faizlerini araştırıyor. Son olarak kamu bankaları tarafından düşük faizli kredi kampanyası sunulmuştu. Kampanyaların sona ermesinin ardından kamu bankaları ve özel bankalar tarafından banka faizleri güncellendi. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ING, Halkbank, Ziraat, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi faizleri güncellendi! ING, Halkbank, Ziraat, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte bankaların güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları:

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Kredi faizleri güncellendi! ING, Halkbank, Ziraat, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç: 1.32

Konut: 1.29

Taşıt: 1.30

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Kredi faizleri güncellendi! ING, Halkbank, Ziraat, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK

İhtiyaç: 1.31

Konut: 0.99

Taşıt: 1.30

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Kredi faizleri güncellendi! ING, Halkbank, Ziraat, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK

İhtiyaç: 1.34

Taşıt: 1.25

Konut: 1.29