Milyonlara zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödeme...

2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar artacak? Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanan yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahmini ile ocak ayında yapılacak zam oranı için ipuçları gelmeye başladı.2020 yılının ikinci altı aylık enflasyonunun yüzde 4.49 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Durum böyle olunca emeklilerin maaşlarında ne kadar artıl olacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Memur ve memur emeklilerine ise enflasyon farkı olacak. Peki, 2021 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödemeler ne kadar artacak? İşte merak edilenler...