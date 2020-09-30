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Haberler Galeri Milyonlara zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödeme...

Milyonlara zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödeme...

Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zammın detayları belli olmaya başladı. Temmuz ayında maaşlarında yüzde 5.75 artış gören memur ve emekliler 2021 Ocak ayını heyecanla beklemeye başladılar. 2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon verilerine göre yapılacak zam oranı konusunda ipuçları geliyor. Tahminlere göre, emeklilere yüzde 4.49, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 3.49 zam yapılacak. Peki, 2021 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödemeler ne kadar artacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.09.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 11:32
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Milyonlara zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödeme...

2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar artacak? Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanan yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahmini ile ocak ayında yapılacak zam oranı için ipuçları gelmeye başladı.2020 yılının ikinci altı aylık enflasyonunun yüzde 4.49 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Durum böyle olunca emeklilerin maaşlarında ne kadar artıl olacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Memur ve memur emeklilerine ise enflasyon farkı olacak. Peki, 2021 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödemeler ne kadar artacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlara zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödeme...

Memurların ve memur emeklilerinin fark alması için, 2020'nin ikinci yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. Eğer 2020'nin 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4.49 olarak gerçekleşirse, yüzde 0.49'luk fark oluşacak. Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı bu durumda yüzde 3.49'a yükselecek.

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Milyonlara zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödeme...

EK ÖDEME DE ARTACAK
Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar sadece Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz'da yüzde 0.58, Ağustos'ta yüzde 0.86 olarak gerçekleşti.

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Milyonlara zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödeme...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, en düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.

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Milyonlara zam müjdesi! 2021 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Ek ödeme...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.