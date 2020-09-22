Sıfır ve ikinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıfır araç üretimi durma noktasına gelmişti. Sıfır araç bulunmaması nedeniyle ikinci el araç alımları artmıştı. Bu durumu fırsat bilenler ikinci el fiyatlarına zam yapmıştı. Bazı ikinci el araçlar sıfır otomobil fiyatlarını bile geçmişti. Geçtiğimiz aylarda kamu bankaları tarafından başlatılan tarihin en düşük faizli taşıt kredisi kampanyasının sona ermesi ile birlikte bankalar faizleri güncelledi. Peki, güncel taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?