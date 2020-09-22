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Haberler Galeri Sıfır ve ikinci el araç alacaklar dikkat! Bankaların taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! İşte yeni liste...

Sıfır ve ikinci el araç alacaklar dikkat! Bankaların taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! İşte yeni liste...

Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Koronavirüs salgını nedeniyle sıfır otomobil bulunurluğunun olmaması nedeniyle ikinci el araçlara ilgi artmıştı. Kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faiz oranlı taşıt kredisi kullandırılmıştı. Bu kampanyaların sona ermesinin ardından bankaların faiz oranları yükseldi. Bankaların güncel kredi oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte banka banka taşıt kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 10:24
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Sıfır ve ikinci el araç alacaklar dikkat! Bankaların taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! İşte yeni liste...

Sıfır ve ikinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıfır araç üretimi durma noktasına gelmişti. Sıfır araç bulunmaması nedeniyle ikinci el araç alımları artmıştı. Bu durumu fırsat bilenler ikinci el fiyatlarına zam yapmıştı. Bazı ikinci el araçlar sıfır otomobil fiyatlarını bile geçmişti. Geçtiğimiz aylarda kamu bankaları tarafından başlatılan tarihin en düşük faizli taşıt kredisi kampanyasının sona ermesi ile birlikte bankalar faizleri güncelledi. Peki, güncel taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

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Sıfır ve ikinci el araç alacaklar dikkat! Bankaların taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! İşte yeni liste...

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte bankaların güncel taşıt kredisi faizleri:

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Sıfır ve ikinci el araç alacaklar dikkat! Bankaların taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! İşte yeni liste...

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.32

Kredi taksiti: 1833 lira

Toplam ödeme: 65.988 lira

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Sıfır ve ikinci el araç alacaklar dikkat! Bankaların taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! İşte yeni liste...

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.32

Kredi taksiti: 1833 lira

Toplam ödeme: 65.988 lira

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Sıfır ve ikinci el araç alacaklar dikkat! Bankaların taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! İşte yeni liste...

QNB FİNANSBANK TAŞIT KREDİSİ

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.45

Kredi taksiti: 1880 lira

Toplam ödeme: 67.966 lira