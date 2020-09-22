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Sıfır ve ikinci el araç alacaklar dikkat! Bankaların taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! İşte yeni liste...
Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Koronavirüs salgını nedeniyle sıfır otomobil bulunurluğunun olmaması nedeniyle ikinci el araçlara ilgi artmıştı. Kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faiz oranlı taşıt kredisi kullandırılmıştı. Bu kampanyaların sona ermesinin ardından bankaların faiz oranları yükseldi. Bankaların güncel kredi oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte banka banka taşıt kredisi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 22.09.2020 10:14Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 10:24