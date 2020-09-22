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SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere kilitlendi! 2021 Ocak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekli ocak ayı zammı ne kadar olacak? Eylül ayının sonlarında doğru geldiğimiz şu günlerde, en çok merak edilen konular arasında emekli maaş zamları yer aldı. 2021 Ocak zammı ile emekli maaşlarında artış yaşanacak. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında artış yaşanan emekli maaşları enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Ocak zammı merakla beklenirken, ipuçları da gelmeye başladı. Peki, 2021 Ocak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 11:29
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SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere kilitlendi! 2021 Ocak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekli maaşı ocak ayında ne kadar zamlanacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren ocak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2020 yılı için Ocak zammı 6,5 olmuş, Temmuz zammı ise 5.75 olarak belirlenmişti. 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon verilerinden sonra emekli maaşı zammı belirgin hale gelecek. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne kadar? 2021 Ocak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere kilitlendi! 2021 Ocak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekli maaşlarının zamlanmasına kısa bir süre kaldı. Yavaş yavaş yıl sonuna yaklaşırken 2021 Ocak zammı merak edilmeye başlandı. İkinci 6 aylık veriler merakla beklenirken, ipuçları da gelmeye başladı.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere kilitlendi! 2021 Ocak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminleri, zam oranı için ilk ipucunu verdi. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.46 çıktı. Bu tahmine göre; ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.4 olacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere kilitlendi! 2021 Ocak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak?

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 344,27 liraya varan artış gerçekleşecek. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan, 6 bin 719 lira 64 kuruşa çıkacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere kilitlendi! 2021 Ocak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak?