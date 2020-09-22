SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu habere kilitlendi! 2021 Ocak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekli ocak ayı zammı ne kadar olacak? Eylül ayının sonlarında doğru geldiğimiz şu günlerde, en çok merak edilen konular arasında emekli maaş zamları yer aldı. 2021 Ocak zammı ile emekli maaşlarında artış yaşanacak. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında artış yaşanan emekli maaşları enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Ocak zammı merakla beklenirken, ipuçları da gelmeye başladı. Peki, 2021 Ocak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 11:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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