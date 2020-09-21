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1000 TL sosyal destek için son dakika açıklama geldi! e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır?
Aile, Sosyal ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1.000 TL sosyal yardımı ödemeleri için açıklamada bulundu. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ilk iki fazda 4 milyon haneye 1.000'er TL sosyal yardım ödemesi yapılmıştı. 3'üncü faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvuru yoluyla ödemeler yapılıyor. Peki, e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 21.09.2020 23:09 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 23:16
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