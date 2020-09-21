1000 TL sosyal destek için son dakika açıklama geldi! mi? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Selçuk 4. faz başvuruları kabul etmek yerine 3. faz başvuru ekranını herkese açtıklarını belirterek yeni başvuru şartlarını duyurdu. Pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Pandemi süresince maddi anlamda sıkıntı çeken vatandaşlara pandemi yardımı yapıldı. İlk iki faz için başvuru alınmazken 3. faz için başvurular alınmıştı. Peki, e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru sorgulama nereden, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...