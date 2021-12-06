Sıfır ve ikinci el araba alım - satımında flaş karar! Bunu yapmanın cezası 100 bin TL’yi bulabiliyor! Fiyatlara zam yapamayacaklar...

Araç alacak vatandaşların biraz daha serin kanlı olmaları gerektiğini belirten Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç," Vatandaşlarımıza önerim şu. Araç fiyatları yükseliyor diye çok aşırı heyecan ve panik yapıyorlar. Biraz serin kanlı olmaları lazım. Çok fazla talep olması da araç fiyatlarını yükseltiyor." diye konuştu.

Fiyat artışlarının yaşandığı bu dönemde vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Fiyat artışları ile karşılaşan vatandaşlarımız mümkünse otomobil alım hedeflerini biraz ötelesinler. Düşük olan araç fiyatının aniden artırdıklarını bildikleri araç satıcıları var ise bunları görselleri ile birlikte Ticaret Bakanlığı'na şikayet etsinler." dedi.