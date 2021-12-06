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Sıfır ve ikinci el araba alım - satımında flaş karar! Bunu yapmanın cezası 100 bin TL'yi bulabiliyor! Fiyatlara zam yapamayacaklar...

Sıfır ve ikinci el araba alım - satımında flaş karar! Bunu yapmanın cezası 100 bin TL'yi bulabiliyor! Fiyatlara zam yapamayacaklar... Araba fiyatlarında yaşanan beklenmedik artış sonrasında yeni kararlar alınmaya başlıyor. Araba satışında yaşanan haksız zam sonrasında birçok vatandaş mağdur oluyor. Öte yandan senede 3 araban fazla satış yapan vatandaş ve yeterlilik belgesi olmayan galericiler de cezaya maruz kalacak. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, son detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2021 20:18
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Sıfır ve ikinci el araba alım - satımında flaş karar! Bunu yapmanın cezası 100 bin TL’yi bulabiliyor! Fiyatlara zam yapamayacaklar...

Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında birçok vatandaş hayal kırıklığına uğradı. Çip krizi sonrasında sıfır araba fiyatlarının yükselmesi, ikinci ele yönelimi artırmıştı. Ancak ikinci el fiyatlarının da tavan yapması sonrasında talepler azaldı. Diğer yandan bazı satıcıların fiyatlarda haksız yere zam uygulaması satışların azalmasına neden oldu. Araba satan vatandaşların haksız yere zam yaptığı kanıtlanması halinde araba satıcılarına 100 bin liraya kadar ceza kesilebilecek. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır ve ikinci el araba alım - satımında flaş karar! Bunu yapmanın cezası 100 bin TL’yi bulabiliyor! Fiyatlara zam yapamayacaklar...

Sıfır araçlarda magnezyum ve çip krizi, ikinci elde stok sorunu ortaya çıkıncı araç fiyatları neredeyse her gün zamlanıyor. İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatlarını sollarken vatandaş bütçesine göre araba bulmakta zorlanıyor.

Artık satıcıların araç fiyatlarında indirim yapmadığını söyleyen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç "Magnezyum ve çip krizi gibi dünyada iki önemli sorun var.

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Sıfır ve ikinci el araba alım - satımında flaş karar! Bunu yapmanın cezası 100 bin TL’yi bulabiliyor! Fiyatlara zam yapamayacaklar...

Sıfır araç üretimde sıkıntı yaşandığından bütün ülkelerde tedarik konusunda problemler yaşanıyor. Bu sorun muhtemelen 2022 yılının altıncı ayına kadar sürecek. Hal böyle olunca ikinci el araçlarda da fiyat artışları devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Sıfır ve ikinci el araba alım - satımında flaş karar! Bunu yapmanın cezası 100 bin TL’yi bulabiliyor! Fiyatlara zam yapamayacaklar...

'CEZALAR KESİLMEYE BAŞLADI'

Bir vatandaşın sene içerisinde en fazla 3 araç satışı yapabileceğini söyleyen Erkoç," Yeni düzenlemeyle birlikte Ticaret Bakanlığı, vatandaşların senede kaç araç alıp sattığını görebiliyor. Bu sınırı aşanlar ve bu kurala uymayanlar var. Bazı illerimizde cezalar kesiliyor. Hatta bazı galericilerin yeterlilik belgesi almadığı dönemlerde alıp sattığı araçlar içinde cezalar kesilmeye başlandı." dedi.

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Sıfır ve ikinci el araba alım - satımında flaş karar! Bunu yapmanın cezası 100 bin TL’yi bulabiliyor! Fiyatlara zam yapamayacaklar...

Araç alacak vatandaşların biraz daha serin kanlı olmaları gerektiğini belirten Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç," Vatandaşlarımıza önerim şu. Araç fiyatları yükseliyor diye çok aşırı heyecan ve panik yapıyorlar. Biraz serin kanlı olmaları lazım. Çok fazla talep olması da araç fiyatlarını yükseltiyor." diye konuştu.

Fiyat artışlarının yaşandığı bu dönemde vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Fiyat artışları ile karşılaşan vatandaşlarımız mümkünse otomobil alım hedeflerini biraz ötelesinler. Düşük olan araç fiyatının aniden artırdıklarını bildikleri araç satıcıları var ise bunları görselleri ile birlikte Ticaret Bakanlığı'na şikayet etsinler." dedi.