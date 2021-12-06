06 Aralık 2021, Pazartesi
Sıfır ve ikinci el araba alım - satımında flaş karar! Bunu yapmanın cezası 100 bin TL'yi bulabiliyor! Fiyatlara zam yapamayacaklar...
Sıfır ve ikinci el araba alım - satımında flaş karar! Bunu yapmanın cezası 100 bin TL'yi bulabiliyor! Fiyatlara zam yapamayacaklar... Araba fiyatlarında yaşanan beklenmedik artış sonrasında yeni kararlar alınmaya başlıyor. Araba satışında yaşanan haksız zam sonrasında birçok vatandaş mağdur oluyor. Öte yandan senede 3 araban fazla satış yapan vatandaş ve yeterlilik belgesi olmayan galericiler de cezaya maruz kalacak. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, son detaylar...
Giriş Tarihi: 06.12.2021 20:18
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10