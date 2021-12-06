06 Aralık 2021, Pazartesi
Memur ve memur emeklisine görülmemiş zam! Yeni maaşlar belli oldu! Yüzde 30 ile 35 arasında artış ve 3600 ek gösterge...
Memur ve memur emeklisine görülmemiş zam! Yeni maaşlar belli oldu! Yüzde 30 ile 35 arasında artış ve 3600 ek gösterge... Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Uzun süredir beklenen 3600 ek gösterge içinde mutlu sona ulaşıldı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Son dakika açıklamasının ardından milyonlarca vatandaş yeni maaş miktarlarını merak ediyor. İşte, yeni zam oranları...
Giriş Tarihi: 06.12.2021 18:06 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 18:06
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