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Haberler Galeri Memur ve memur emeklisine görülmemiş zam! Yeni maaşlar belli oldu! Yüzde 30 ile 35 arasında artış ve 3600 ek gösterge...

Memur ve memur emeklisine görülmemiş zam! Yeni maaşlar belli oldu! Yüzde 30 ile 35 arasında artış ve 3600 ek gösterge...

Memur ve memur emeklisine görülmemiş zam! Yeni maaşlar belli oldu! Yüzde 30 ile 35 arasında artış ve 3600 ek gösterge... Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Uzun süredir beklenen 3600 ek gösterge içinde mutlu sona ulaşıldı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Son dakika açıklamasının ardından milyonlarca vatandaş yeni maaş miktarlarını merak ediyor. İşte, yeni zam oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2021 18:06 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 18:06
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Memur ve memur emeklisine görülmemiş zam! Yeni maaşlar belli oldu! Yüzde 30 ile 35 arasında artış ve 3600 ek gösterge...

Milyonlarca çalışan ve emeklinin merakla beklediği zam oranı için açıklama geldi. Diğer yandan uzun süredir gündemde yer alan 3600 ek gösterge içinde beklenen mutlu sona ulaşıldı. Son dakika açıklamasına göre memur ve memur emeklisinin maaş zammı belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Konu hakkında gelen açıklamanın ardından yeni maaşlar merak ediliyor. İşte, yüzde 30 ile 35 arasında artış ve 3600 ek gösterge sonrasında maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur ve memur emeklisine görülmemiş zam! Yeni maaşlar belli oldu! Yüzde 30 ile 35 arasında artış ve 3600 ek gösterge...

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

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Memur ve memur emeklisine görülmemiş zam! Yeni maaşlar belli oldu! Yüzde 30 ile 35 arasında artış ve 3600 ek gösterge...

3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

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Memur ve memur emeklisine görülmemiş zam! Yeni maaşlar belli oldu! Yüzde 30 ile 35 arasında artış ve 3600 ek gösterge...

ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi: "4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

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Memur ve memur emeklisine görülmemiş zam! Yeni maaşlar belli oldu! Yüzde 30 ile 35 arasında artış ve 3600 ek gösterge...

"GÜNCELLEMEYE GEREK DUYULDU"

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez. Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.