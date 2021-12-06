İhtiyaç sahiplerine anında ödeniyor! Paralar PTT üzerinden çekiliyor! Fatura, gıda, yakacak, barınak yardımı...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olanlara birçok kalemde destek sağlanıyor. Kış aylarına girdiğimiz dönemde yakacak, elektrik ve gıda açısından ihtiyaçlar artıyor. Bu hususlarda nakit ihtiyacı olanların yardımına devlet koşuyor. Pek çok kalemde farklı destek ödemeleri yapılıyor. Başvuran alıyor. Ödemeler PTT ya da bankalar aracılığı ile yapılıyor. Başvuru yapmak isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte son gelişmeler...