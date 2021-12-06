06 Aralık 2021, Pazartesi
İhtiyaç sahiplerine anında ödeniyor! Paralar PTT üzerinden çekiliyor! Fatura, gıda, yakacak, barınak yardımı...
İhtiyaç sahiplerine anında ödeniyor! Paralar PTT üzerinden çekiliyor! Fatura, gıda, yakacak, barınak yardımı... Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödemeler yapılıyor. Başvuru yapanlara pek çok kalemde destek sağlanıyor. Başvuru yapanlar ödemelerini PTT üzerinden alıyor. İsteyen herkes bizzat müracaat edebiliyor, gerekli şartları taşıyanlar devlet tarafından geri ödemesiz olarak destekleniyor. Destek ödemesi almak isteyenler başvuru şartlarını ve adreslerini sorguluyor. İşte, konu hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 06.12.2021 21:56 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 21:56
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