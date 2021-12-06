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Haberler Galeri İhtiyaç sahiplerine anında ödeniyor! Paralar PTT üzerinden çekiliyor! Fatura, gıda, yakacak, barınak yardımı...

İhtiyaç sahiplerine anında ödeniyor! Paralar PTT üzerinden çekiliyor! Fatura, gıda, yakacak, barınak yardımı...

İhtiyaç sahiplerine anında ödeniyor! Paralar PTT üzerinden çekiliyor! Fatura, gıda, yakacak, barınak yardımı... Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödemeler yapılıyor. Başvuru yapanlara pek çok kalemde destek sağlanıyor. Başvuru yapanlar ödemelerini PTT üzerinden alıyor. İsteyen herkes bizzat müracaat edebiliyor, gerekli şartları taşıyanlar devlet tarafından geri ödemesiz olarak destekleniyor. Destek ödemesi almak isteyenler başvuru şartlarını ve adreslerini sorguluyor. İşte, konu hakkında detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2021 21:56 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 21:56
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İhtiyaç sahiplerine anında ödeniyor! Paralar PTT üzerinden çekiliyor! Fatura, gıda, yakacak, barınak yardımı...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olanlara birçok kalemde destek sağlanıyor. Kış aylarına girdiğimiz dönemde yakacak, elektrik ve gıda açısından ihtiyaçlar artıyor. Bu hususlarda nakit ihtiyacı olanların yardımına devlet koşuyor. Pek çok kalemde farklı destek ödemeleri yapılıyor. Başvuran alıyor. Ödemeler PTT ya da bankalar aracılığı ile yapılıyor. Başvuru yapmak isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İhtiyaç sahiplerine anında ödeniyor! Paralar PTT üzerinden çekiliyor! Fatura, gıda, yakacak, barınak yardımı...

Hemen belirtelim ki; başta ısınma ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar çaresiz değildir. Muhtaç durumdaki vatandaşların bu ihtiyaçlarını devletten parasız karşılamaları mümkün bulunmaktadır.

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İhtiyaç sahiplerine anında ödeniyor! Paralar PTT üzerinden çekiliyor! Fatura, gıda, yakacak, barınak yardımı...

ÜCRETİSİZ ELEKTRİK YARDIMI

3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh (68,67 TL), 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh (91,56 TL), 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh (114,44 TL), 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh (137,33 TL) sosyal yardım yapılmaktadır.

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İhtiyaç sahiplerine anında ödeniyor! Paralar PTT üzerinden çekiliyor! Fatura, gıda, yakacak, barınak yardımı...

GIDA YARDIMI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi hanelere veya sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere başta dinî bayramlar öncesi olmak üzere ihtiyaç hâlinde tüm yıl boyunca temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gıda yardımları yapılmaktadır.

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İhtiyaç sahiplerine anında ödeniyor! Paralar PTT üzerinden çekiliyor! Fatura, gıda, yakacak, barınak yardımı...

YAKACAK YARDIMI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi hanelere veya sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.