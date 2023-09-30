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GSB güvenlik sonuç sorgulama ekranı 2023 | GSB personel alımı 2. etap ASİL-YEDEK isim listesi açıklandı mı, ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından Ağustos ayında başlatılan ve Eylül ayında sona eren güvenlik alım sürecinin sonuçları, Eylül ayının son iş gününde merakla bekleniyor. 3622 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 879 Destek Personeli (Bakım-Onarım) pozisyonu için başvuruları kabul eden GSB, 6 Eylül tarihinde sona eren başvuru sürecinin ardından değerlendirme aşamasına geçti. İşte sonuçlara ilişkin tüm detaylar...