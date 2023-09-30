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Haberler Galeri GSB güvenlik sonuç sorgulama ekranı 2023 | GSB personel alımı 2. etap ASİL-YEDEK isim listesi açıklandı mı, ne zaman?

GSB güvenlik sonuç sorgulama ekranı 2023 | GSB personel alımı 2. etap ASİL-YEDEK isim listesi açıklandı mı, ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından Ağustos ayında başlatılan ve Eylül ayında sona eren güvenlik alım sürecinin sonuçları, Eylül ayının son iş gününde merakla bekleniyor. 3622 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 879 Destek Personeli (Bakım-Onarım) pozisyonu için başvuruları kabul eden GSB, 6 Eylül tarihinde sona eren başvuru sürecinin ardından değerlendirme aşamasına geçti. İşte sonuçlara ilişkin tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.09.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 09:17
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GSB güvenlik sonuç sorgulama ekranı 2023 | GSB personel alımı 2. etap ASİL-YEDEK isim listesi açıklandı mı, ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan güvenlik personeli alımı sonuçları, binlerce vatandaşın merakla beklediği bir gelişme olarak önemini koruyor. Toplam 11 bin 445 personel alımının ilk etap sonuçları, eylül ayının ikinci haftasında erişime açıldı ve adaylar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ancak, güvenlik ve destek personeli için yapılacak olan 4501 kişilik alımın sonuçlarına ilişkin araştırmalar sürüyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GSB güvenlik sonuç sorgulama ekranı 2023 | GSB personel alımı 2. etap ASİL-YEDEK isim listesi açıklandı mı, ne zaman?

GSB GÜVENLİK VE DESTEK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

GSB'nin güvenlik ve destek personeli alımı sonuçlarını 2 Ekim tarihi itibariyle açıklaması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında sorgulama ekranı haberimize eklenecektir.

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GSB güvenlik sonuç sorgulama ekranı 2023 | GSB personel alımı 2. etap ASİL-YEDEK isim listesi açıklandı mı, ne zaman?

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine giriş yaparak buradan sorgulama işlemi yapabilecek. Sorgulama ekranı üzerinde adayın yerleştirildiği kurum ve kayıt için gerekli diğer bilgiler yer alacak.

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GSB güvenlik sonuç sorgulama ekranı 2023 | GSB personel alımı 2. etap ASİL-YEDEK isim listesi açıklandı mı, ne zaman?

1. ETAP GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı ilk etap başvuru sonuçları açıklandı.

Büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) alımı sonuçları belli oldu.

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GSB güvenlik sonuç sorgulama ekranı 2023 | GSB personel alımı 2. etap ASİL-YEDEK isim listesi açıklandı mı, ne zaman?

İşte, alım yapılacak kontenjan sayısı;

Toplam kontenjan 4501

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 bin 622

Bakım Onarım Destek Görevlisi 879