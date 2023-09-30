GSB güvenlik sonuç sorgulama ekranı 2023 | GSB personel alımı 2. etap ASİL-YEDEK isim listesi açıklandı mı, ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan güvenlik personeli alımı sonuçları, binlerce vatandaşın merakla beklediği bir gelişme olarak önemini koruyor. Toplam 11 bin 445 personel alımının ilk etap sonuçları, eylül ayının ikinci haftasında erişime açıldı ve adaylar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ancak, güvenlik ve destek personeli için yapılacak olan 4501 kişilik alımın sonuçlarına ilişkin araştırmalar sürüyor. İşte detayları...