İŞKUR personel alımı 2021: KPSS şartlı, şartsız 3000-4000 TL maaşla 41 bin personel alımı! İşte şartları...

Kurum üzerinden yayınlanan yeni ilanlarda kamu kurumlarına da alımlar gerçekleştirilmekte olup 15 Ocak 2020 Çarşamba günü itibariyle yayınlanan bazı ilanlar ve detaylar şu şekildedir:

İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adayların en az 60 KPSS puanı almış olma şartı aranırken, ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.