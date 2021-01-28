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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR personel alımı 2021: KPSS şartlı, şartsız 3000-4000 TL maaşla 41 bin personel alımı! İşte şartları... İŞKUR personel alımı 2021: KPSS şartlı, şartsız 3000-4000 TL maaşla 41 bin personel alımı! İşte şartları...
Kamu kurumları yıl içinde belli dönemlerde personel alımı yapmayı sürdürüyor. İlanlarda KPSS şartlı yada KPSS şartsız ifadesi büyük önem taşıyor. İŞKUR geçtiğimiz dönemde 41 bin personel alımı yapacağını açıklamıştı. Yayınlanan başvuru ilanında adayların nasıl başvuru yapacakları ve kimlerin başvuruda bulunabileceği belirtildi. Pandemi döneminde iş arayışında olanlar ilanları araştırmayı sürdürüyor. İşte, KPSS şartlı, şartsız 3000-4000 TL maaşla 41 bin personel alımı! İşte şartları...
Giriş Tarihi: 28.01.2021 16:04
KPSS şartlı, şartsız 3000-4000 TL maaşla 41 bin personel alımı için açıklanan ilanlar yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde iş arayışında olanların imdadına İŞKUR yetişiyor. İŞKUR, KPSS puanı olan ve olmayan adaylar için 41 bin 407 personel ve memur alım yapacağını duyurdu. İŞKUR'un yayınladığı ilanda adayların nasıl başvuru yapacağını ve başvuru şartlarını bildirdi. Açıklamada yer aldığı gibi ilanlara başvuru için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, KPSS şartlı, şartsız 3000-4000 TL maaşla 41 bin personel alımı ve işte şartları...
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞKUR 41 BİN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER? İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir.
İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir..
Kurum üzerinden yayınlanan yeni ilanlarda kamu kurumlarına da alımlar gerçekleştirilmekte olup 15 Ocak 2020 Çarşamba günü itibariyle yayınlanan bazı ilanlar ve detaylar şu şekildedir:
İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adayların en az 60 KPSS puanı almış olma şartı aranırken, ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.
İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vatandaşların iş ve işçi bulmalarını kolaylaştırmayı amaçlayan İŞKUR, çalışanın mesleğine ve kurumların ihtiyaçlarına göre kriterleri göz önünde bulundurarak işçi ve işverenin buluşmasına olanak sağlıyor.