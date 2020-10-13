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Sıfır otomobil fırsatları ve fiyat listesi! Renault, Fiat, Volkswagen, Honda, BMW, Opel...
Sıfır araç sahibi olmak isteyenler sonbahar fırsatlarını yakından takip ediyor. Birçok önemli marka fiyat listelerini güncelleyerek müşterilerinin hizmetine sunuyor. sıfır model araç almak isteyenler Citroen, Fiat, Volkswagen, Honda, Mercedes, Opel marka arabaların fiyatlarını araştırmayı sürdürüyorlar. Seçili Citroen modellerine sıfır faiz veya ayda 1.500 TL'den başlayan çeşitli finansman seçenekleriyle sahip olunabiliyor.
Giriş Tarihi: 13.10.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 18:18
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