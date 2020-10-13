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Haberler Galeri Sıfır otomobil fırsatları ve fiyat listesi! Renault, Fiat, Volkswagen, Honda, BMW, Opel...

Sıfır otomobil fırsatları ve fiyat listesi! Renault, Fiat, Volkswagen, Honda, BMW, Opel...

Sıfır araç sahibi olmak isteyenler sonbahar fırsatlarını yakından takip ediyor. Birçok önemli marka fiyat listelerini güncelleyerek müşterilerinin hizmetine sunuyor. sıfır model araç almak isteyenler Citroen, Fiat, Volkswagen, Honda, Mercedes, Opel marka arabaların fiyatlarını araştırmayı sürdürüyorlar. Seçili Citroen modellerine sıfır faiz veya ayda 1.500 TL'den başlayan çeşitli finansman seçenekleriyle sahip olunabiliyor.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 18:18
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Sıfır otomobil fırsatları ve fiyat listesi! Renault, Fiat, Volkswagen, Honda, BMW, Opel...

Araba almak için fırsat bekleyenler koronavirüs salgını sonrasında sıfır araçların gelmesini bekliyor. Otomotiv devlerinin fabrikalarında sıfır araçların yeniden üretime başlaması sonrasında firmalar fiyat listelerini güncelledi. Sonbahar kampanyası sonrasında fiyat listesi ilgi görüyor. Araba almak isteyenler arabaların fiyatlarına dikkat ederken, marka marka modellerde sorgulanmaya devam ediyor. İşte, Renault, Fiat, Volkswagen, Honda, BMW, Opel...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır otomobil fırsatları ve fiyat listesi! Renault, Fiat, Volkswagen, Honda, BMW, Opel...

Honda Civic Sedan 220.000 TL'den başlayan fiyatlarla

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Sıfır otomobil fırsatları ve fiyat listesi! Renault, Fiat, Volkswagen, Honda, BMW, Opel...

Mercedes C Serisi Sedan 525 bin TL'den başlayan fiyatlarla

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Sıfır otomobil fırsatları ve fiyat listesi! Renault, Fiat, Volkswagen, Honda, BMW, Opel...

Özgün tasarımı, üst düzey konforu ve dinamik yapısıyla gerçek bir SUV olan Citroen C5 Aircross SUV, 80 bin TL kredi için aylık 2 bin 500 TL taksit ödemesi ile veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca, tüm modellerinde geçerli 3 bin TL nakit alım indirimi ile C5 Aircross SUV, tüm Citroen yetkili satıcılarında müşterilerini bekliyor.

Benzersiz konfor seviyesi ve kişiselleştirme seçenekleri ile modern ve gösterişli görünüme sahip Yeni Citroen C3'e 50 bin TL kredi için aylık 1.500TL taksit ödemesi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün.

Benzersiz SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross SUV, tüm modellerinde geçerli 2 bin TL nakit alım indirimi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile tüm Citroen yetkili satıcılarında müşterilerini bekliyor.

Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroen hafif ticari modellerine ise 152 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.

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Sıfır otomobil fırsatları ve fiyat listesi! Renault, Fiat, Volkswagen, Honda, BMW, Opel...

Opel Astra HB 223.000 TL'den başlayan fiyatlarla