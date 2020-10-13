Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? 350 TL...

İntibak zammı ile SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? 13 milyon emeklinin merakla beklediği intibak zammı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. 2000 sonrası emekliler intibak düzenlemesinin ne zaman meclise geleceğini merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından çalışma yürütüldüğü biliniyor. Düzenleme sonrasında intibak yasasının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, İntibak zammı ile SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? 350 TL...