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Haberler Galeri Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? 350 TL...

Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? 350 TL...

İntibak zammı ile SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? 13 milyon emeklinin merakla beklediği intibak zammı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. 2000 sonrası emekliler intibak düzenlemesinin ne zaman meclise geleceğini merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından çalışma yürütüldüğü biliniyor. Düzenleme sonrasında intibak yasasının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, İntibak zammı ile SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? 350 TL...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 21:16 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 21:23
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Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? 350 TL...

İntibak zammı ile SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? İntibak düzenlemesi kimleri kapsıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçmiş yıllarda 2000 öncesi emekli olanlara intibak düzenlemesi getirilmişti. Hal böyle olunca 2000 sonrası emekli olan vatandaşlarda aynı beklentilerle taleplerini iletiyor. Emekliler taleplerinin nasıl yanıt bulacağı merak ediliyor. Bakanlığın intibak düzenlemesi konusunda çalışma yürüttüğü biliniyor. İşte, İntibak zammı ile SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? 350 TL...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? 350 TL...

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON GELİŞMELER

2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.

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Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? 350 TL...

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

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Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? 350 TL...

SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.

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Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? 350 TL...

İNTİBAK DÜZENLEMESİ

2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.