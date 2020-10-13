ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON ORANINA GÖRE ZAM

Yılbaşından itibaren uygulanacak olan yeni zam oranının belirlenmesinde 2020 oranları ve 2021 hedeflerinin etkili olması bekleniyor.

Bu kapsamda asgari ücret zammı için yüzde 8.50 ile yüzde 10.50 arasında bir zam öngörülüyor. Bu oranlara ayrıca geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bir miktar refah payı eklenmesi de görüşmelerde gündeme gelebilir.