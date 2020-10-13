13 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Asgari ücretliye son dakika! Asgari ücret vergi kesintisi kalktı mı? 2021'de Asgari ücret ve AGİ net-brüt ne kadar olacak? Zam...

Asgari ücretliye son dakika! Asgari ücret vergi kesintisi kalktı mı? 2021'de Asgari ücret ve AGİ net-brüt ne kadar olacak? Zam...

Son dakika... 2021'de Asgari ücret ve AGİ net-brüt ne kadar olacak? Ekim, Kasım ve Aralık aylarında asgari ücretliden kesilen vergi kesintisi bu yıl yapılmayacak. Vergi kesintisi Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücreti üzerinden yapılacak. Bu uygulama ile 400 lira asgari ücretlinin cebinde kalacak. 2021 yılında maaşlara yapılacak zam miktarı merak edilen başka husus oluyor. İşte, Asgari ücret vergi kesintisi kalktı mı? 2021'de Asgari ücret ve AGİ net-brüt ne kadar olacak? Zam...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 17:37
  • 1
  • 13
Asgari ücretliye son dakika! Asgari ücret vergi kesintisi kalktı mı? 2021'de Asgari ücret ve AGİ net-brüt ne kadar olacak? Zam...

Asgari ücret vergi kesintisi kalktı mı? 2021'de Asgari ücret ve AGİ net-brüt ne kadar olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının yaklaşmasıyla birlikte geçtiğimiz yıllarda uygulanan vergi kesintisinin bu sene uygulanmayacağı belirtildi. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında asgari ücretli vatandaşların maaşlarından %15'ten başlayan vergi kesintisi uygulanıyor. Pandemi dolayısıyla vatandaşlara rahat nefes aldırmak için atılan adımlara yenisi eklenmiş oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Asgari ücretliye son dakika! Asgari ücret vergi kesintisi kalktı mı? 2021'de Asgari ücret ve AGİ net-brüt ne kadar olacak? Zam...

ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON ORANINA GÖRE ZAM

Yılbaşından itibaren uygulanacak olan yeni zam oranının belirlenmesinde 2020 oranları ve 2021 hedeflerinin etkili olması bekleniyor.

Bu kapsamda asgari ücret zammı için yüzde 8.50 ile yüzde 10.50 arasında bir zam öngörülüyor. Bu oranlara ayrıca geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bir miktar refah payı eklenmesi de görüşmelerde gündeme gelebilir.

  • 3
  • 13
Asgari ücretliye son dakika! Asgari ücret vergi kesintisi kalktı mı? 2021'de Asgari ücret ve AGİ net-brüt ne kadar olacak? Zam...

Eğer yüzde 10.00 düzeyinde bir zam yapılırsa asgari ücrete 232 TL zam gelir. Zam oranı yüzde 8 olursa maaşlar 177 TL, yüzde 12 olursa ise 270 TL seviyesinde artar.

  • 4
  • 13
Asgari ücretliye son dakika! Asgari ücret vergi kesintisi kalktı mı? 2021'de Asgari ücret ve AGİ net-brüt ne kadar olacak? Zam...

2020 VERGİ KESİNTİSİ NE KADAR?

Bir asgari ücretli, 9 ayda 21 bin 6 TL kazanır. 10 'uncu ayda ise toplam kazanç 23 bin 340 TL olur ve asgari ücretli, 22 bin liradan fazla kazandığı için yüzde 20 'lik vergi dilimine girer. Bununla birlikte son 3 ayda yüzde 20 'lik kesinti olur. Asgari Ücretli bir vatandaşın 21 bin TL kazandığı 9 ay sonrası gelen 10. 11. ve 12. aylar Yüzde 15 olan gelir vergisi Yüzde 20'e çıkartılıyor.

  • 5
  • 13
Asgari ücretliye son dakika! Asgari ücret vergi kesintisi kalktı mı? 2021'de Asgari ücret ve AGİ net-brüt ne kadar olacak? Zam...

Bir çok kesim Asgari Ücretliden vergi alınmasın söylentileri de bu haber sonrası gerçekleşebileceğini sizlere aktaralım. Ancak şu an müjdesi 22 Bin TL ve 49 Bin TL arasında gelire alınan Yüzde 20 gelir vergisinin alınmayacağını söyleyelim. Eylül ayında 25 TL, Ekim, Kasım ve Aralık ayında alınacak 125 TL birlikte toplam 400 TL ödeme cepte kalacak.