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Asgari ücretliye son dakika! Asgari ücret vergi kesintisi kalktı mı? 2021'de Asgari ücret ve AGİ net-brüt ne kadar olacak? Zam...
Son dakika... 2021'de Asgari ücret ve AGİ net-brüt ne kadar olacak? Ekim, Kasım ve Aralık aylarında asgari ücretliden kesilen vergi kesintisi bu yıl yapılmayacak. Vergi kesintisi Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücreti üzerinden yapılacak. Bu uygulama ile 400 lira asgari ücretlinin cebinde kalacak. 2021 yılında maaşlara yapılacak zam miktarı merak edilen başka husus oluyor. İşte, Asgari ücret vergi kesintisi kalktı mı? 2021'de Asgari ücret ve AGİ net-brüt ne kadar olacak? Zam...
Giriş Tarihi: 13.10.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 17:37
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