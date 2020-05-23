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Sıfır otomobil faizleri düştü! Şimdi al ertelemeli öde fırsatı! İşte marka marka Mayıs ayı otomobil kampanyaları
Araç sahibi olmak isteyen binlerce kişiye müjdeli haber geldi. Koronavirüs salgını sonrası otomobil satışlarında yaşanan durgunluğun giderilmesi için markalar kampanyalarını açıkladı. Düşük faiz oranıyla araç sahibi olmak için fırsatlar sunan markalar, ödeme konusunda da kolaylık sağlıyor. Güncel otomobil kampanyalarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte marka marka 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları...
Giriş Tarihi: 23.05.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 12:58
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