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Haberler Galeri Bugün bankalar açık mı? 25 Mayıs bugün EFT yapılır mı? Bankalar ne zaman açık olacak?

Bugün bankalar açık mı? 25 Mayıs bugün EFT yapılır mı? Bankalar ne zaman açık olacak?

Bayramın ikinci günü bankalar açık mı? 25 Mayıs'ta EFT yapılır mı? Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte bankaların çalışma durumu belli oldu. Şubede işi olanlar ya da EFT yapmak isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Sokağa çıkma yasağı ve bayram olması nedeniyle bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Peki, bugün bankalar açık mı? 25 Mayıs bugün EFT yapılır mı? Bankalar ne zaman açık olacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 09:44
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Bugün bankalar açık mı? 25 Mayıs bugün EFT yapılır mı? Bankalar ne zaman açık olacak?

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25-26 Mayıs'ta 5 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlması olması nedeniyle, bankaların bugün çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Öte yandan pandemi sonrası çalışma saatlerinde değişiklik yapan bankalar eski saatlerine döneme başladılar. Peki, bugün bankalar açık mı? 25 Mayıs bugün EFT yapılır mı? Bankalar ne zaman açık olacak? İşte son gelişmeler...

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Bugün bankalar açık mı? 25 Mayıs bugün EFT yapılır mı? Bankalar ne zaman açık olacak?

18-19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bankalar 25-26 Mayıs'ta kapalı olacak.

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Bugün bankalar açık mı? 25 Mayıs bugün EFT yapılır mı? Bankalar ne zaman açık olacak?

BUGÜN EFT YAPILIR MI?

Resmi tatil olması nedeniyle bugün yapılan EFT işlemleri 27 Mayıs'ta işleme alınacak.

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Bugün bankalar açık mı? 25 Mayıs bugün EFT yapılır mı? Bankalar ne zaman açık olacak?

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Koronavirüs salgını sonrası Türkiye Bankalar Birliği'nin aldığı tavsiye kararı almıştı. Bu gelişmelerin ardından bankalar yeni çalışma saatlerini 12.00-17.00 olarak belirlemişti. Normalleşme takvimi sonrası bazı bankalar eski çalışma saatlerine geçmeye başladı. İşte bankaların çalışma saatleri:

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Bugün bankalar açık mı? 25 Mayıs bugün EFT yapılır mı? Bankalar ne zaman açık olacak?

ZİRAAT BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00