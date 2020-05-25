Bugün bankalar açık mı? 25 Mayıs bugün EFT yapılır mı? Bankalar ne zaman açık olacak?

Bayramın ikinci günü bankalar açık mı? 25 Mayıs'ta EFT yapılır mı? Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte bankaların çalışma durumu belli oldu. Şubede işi olanlar ya da EFT yapmak isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Sokağa çıkma yasağı ve bayram olması nedeniyle bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Peki, bugün bankalar açık mı? 25 Mayıs bugün EFT yapılır mı? Bankalar ne zaman açık olacak? İşte ayrıntılar...