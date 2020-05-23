Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere devlet desteği veriliyor. İlk iki fazda 4,4 milyon haneye 1000'er TL yardım yapıldı. Üçüncü faz ödemeler için e-Devlet'ten başvurular alınıyor. Geçtiğimiz günlerde ödemelerin başlamasının ardından başvuru yapan vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? İşte pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama ve başvuru ekranı...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 11:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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