16.4 milyon emekliye müjdenin hası geldi! 13’üncü maaş formülü+ %149 zamlı ikramiye+ek artışla cepler para dolacak

2024 yılı, emekliler için maaş artışı ile başladı. Tüm emeklilerin aylıkları yüzde 49.25 oranında arttırılarak, en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltildi. Ancak yıl boyunca emeklileri bekleyen artışlar bununla sınırlı değil.