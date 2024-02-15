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Haberler Galeri 16.4 milyon emekliye müjdenin hası geldi! 13'üncü maaş formülü+ %149 zamlı ikramiye+ek artışla cepler para dolacak

16.4 milyon emekliye müjdenin hası geldi! 13'üncü maaş formülü+ %149 zamlı ikramiye+ek artışla cepler para dolacak

2024'e özel emeklilere 3 zam birden! Yeni yılla birlikte emeklilere yüzde 49.25 oranında zam uygulanmıştı. Bu zammın yanı sıra bankalarda yeni maaşları baz alarak promosyon demelerinde artışa gitti. Ramazan Bayramının yaklaşması ile emeklilere verilecek 2024 bayram ikramiyesinde de büyük oranda artış bekleniyor. İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklerini sevindirecek gelişmeler…

Giriş Tarihi: 15.02.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 13:36
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16.4 milyon emekliye müjdenin hası geldi! 13’üncü maaş formülü+ %149 zamlı ikramiye+ek artışla cepler para dolacak

2024 yılı, emekliler için maaş artışı ile başladı. Tüm emeklilerin aylıkları yüzde 49.25 oranında arttırılarak, en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltildi. Ancak yıl boyunca emeklileri bekleyen artışlar bununla sınırlı değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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16.4 milyon emekliye müjdenin hası geldi! 13’üncü maaş formülü+ %149 zamlı ikramiye+ek artışla cepler para dolacak

Maaşlarının yanı sıra, ikramiye ve promosyonlarda da önemli zamlar gündemde. İşte merak edilen detaylar….

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16.4 milyon emekliye müjdenin hası geldi! 13’üncü maaş formülü+ %149 zamlı ikramiye+ek artışla cepler para dolacak

PROMOSYONLAR YENİDEN YÜKSELDİ!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, yeni düzenleme ile 10 bin lira tabanına yükseltildi. Bu artış, emeklilerin daha yüksek promosyon ödemelerinden yararlanmalarının önünü açtı.

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16.4 milyon emekliye müjdenin hası geldi! 13’üncü maaş formülü+ %149 zamlı ikramiye+ek artışla cepler para dolacak

Banka promosyonları, kampanyalar sayesinde 15 bin liraya kadar çıkabilirken, iki banka şimdiden bu rakamı sunmaya başladı.

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16.4 milyon emekliye müjdenin hası geldi! 13’üncü maaş formülü+ %149 zamlı ikramiye+ek artışla cepler para dolacak

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde de artış bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen ikramiyeler için çalışmalar başladı.