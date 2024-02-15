HaberlerGaleri16.4 milyon emekliye müjdenin hası geldi! 13'üncü maaş formülü+ %149 zamlı ikramiye+ek artışla cepler para dolacak
16.4 milyon emekliye müjdenin hası geldi! 13'üncü maaş formülü+ %149 zamlı ikramiye+ek artışla cepler para dolacak
2024'e özel emeklilere 3 zam birden! Yeni yılla birlikte emeklilere yüzde 49.25 oranında zam uygulanmıştı. Bu zammın yanı sıra bankalarda yeni maaşları baz alarak promosyon demelerinde artışa gitti. Ramazan Bayramının yaklaşması ile emeklilere verilecek 2024 bayram ikramiyesinde de büyük oranda artış bekleniyor. İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklerini sevindirecek gelişmeler…
Giriş Tarihi: 15.02.2024 13:36Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 13:36