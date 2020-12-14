Sıfır faizli araç kampanyaları: 14 Aralık sıfır araba fırsatları! Opel, Renault, Fiat, Hyundai...

Otomobil piyasasındaki durgunluğun yeniden hareketlenmesi için müjdeler peş peşe geliyor. İkinci el otomobil pazarındaki durgunluk bu kez yıl sonu fırsatı olarak sıfır otomobil pazarına olumlu yansıyacak.

Buna göre araba almak isteyen vatandaşlar için Aralık ayı fırsat ayı olarak öne çıkacak ve önümüzdeki günlerde sıfır faiz kampanyası ile binlerce otomobil satışı gerçekleşecek.