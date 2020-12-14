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Sıfır faizli araç kampanyaları: 14 Aralık sıfır araba fırsatları! Opel, Renault, Fiat, Hyundai...
Son dakika... Sıfır araç almak isteyenlerin yüzünü güldürecek haber geldi. Pandemi döneminde ikinci el araba fiyatlarında geçtiğimiz günlerde ilk kez düşüş yaşanmıştı. Sıfır araba alacaklar için sıfır faiz imkanı sonrasında fiyat listesinin güncellenmesi bekleniyor. Bu hamle sonrasında satılacak araç sayısının 120 bin olacağı tahmin ediliyor. ahaber.com.tr olarak güncel fiyat listelerini sizler için derledik. İşte, 14 Aralık sıfır araba fırsatları! Opel, Renault, Fiat, Hyundai...
Giriş Tarihi: 14.12.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 18:02
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