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Sıfır faizli araç kampanyaları: 14 Aralık sıfır araba fırsatları! Opel, Renault, Fiat, Hyundai...

Son dakika... Sıfır araç almak isteyenlerin yüzünü güldürecek haber geldi. Pandemi döneminde ikinci el araba fiyatlarında geçtiğimiz günlerde ilk kez düşüş yaşanmıştı. Sıfır araba alacaklar için sıfır faiz imkanı sonrasında fiyat listesinin güncellenmesi bekleniyor. Bu hamle sonrasında satılacak araç sayısının 120 bin olacağı tahmin ediliyor. ahaber.com.tr olarak güncel fiyat listelerini sizler için derledik. İşte, 14 Aralık sıfır araba fırsatları! Opel, Renault, Fiat, Hyundai...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 18:02
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Sıfır faizli araç kampanyaları: 14 Aralık sıfır araba fırsatları! Opel, Renault, Fiat, Hyundai...

Son dakika... Sıfır faizli araç kampanyaları yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde otomobil piyasasında yaşanan durgunluk sonrasında peş peşe müjdeler geliyor. Sıfır araçlarda faiz müjdesi sonrasında fiyatların alacağı son durum merak ediliyor. İkinci el otomobil pazarındaki durgunluk bu kez yıl sonu fırsatı olarak sıfır otomobil pazarına olumlu yansıyacak. Faiz güncellemesi sonrasında piyasada yeniden hareketlenmesi bekleniyor. İşte, 14 Aralık sıfır araba fırsatları! Opel, Renault, Fiat, Hyundai...

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Sıfır faizli araç kampanyaları: 14 Aralık sıfır araba fırsatları! Opel, Renault, Fiat, Hyundai...

Otomobil piyasasındaki durgunluğun yeniden hareketlenmesi için müjdeler peş peşe geliyor. İkinci el otomobil pazarındaki durgunluk bu kez yıl sonu fırsatı olarak sıfır otomobil pazarına olumlu yansıyacak.

Buna göre araba almak isteyen vatandaşlar için Aralık ayı fırsat ayı olarak öne çıkacak ve önümüzdeki günlerde sıfır faiz kampanyası ile binlerce otomobil satışı gerçekleşecek.

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Sıfır faizli araç kampanyaları: 14 Aralık sıfır araba fırsatları! Opel, Renault, Fiat, Hyundai...

CİDDİ HAREKETLİLİK YAŞANACAK

Eylül ve ekimdeki rekorların ardından kasımda beklentilerin altında bir satışın gerçekleştiği otomotiv pazarında, aralık ayına büyük umutlarla girildi. Sakin geçen ilk 10 günün ardından pazarda ayın ikinci yarısından itibaren ciddi hareket bekleniyor. Özellikle Türkiye'de fabrikası olan ve yerli üretim yapan birçok global markanın sıfır faiz kampanyasında öncü olacağı belirtilirken kullanıcıların sıfır araç listelerini gün gün takip etmeleri tavsiye edildi.

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Sıfır faizli araç kampanyaları: 14 Aralık sıfır araba fırsatları! Opel, Renault, Fiat, Hyundai...

SIFIR FAİZ KAMPANYALARI BAŞLIYOR

Sıfır faizli kampanyaların etkisiyle aralık sonunda pazarın 110-120 bin adet seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu rakam Aralık rekoru olmasa da tüm dünyayı ve tüm sektörleri etkileyen koronavirüs pandemi süreci içerisinde diğer aylara kıyasla kayda değer bir hareketliliğe işaret ediyor.

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Sıfır faizli araç kampanyaları: 14 Aralık sıfır araba fırsatları! Opel, Renault, Fiat, Hyundai...

2020 YILI 788 BİN ARAÇ SATIŞI İLE TAMAMLANACAK

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, yılın ilk 11 ayında 668 bin adet binek otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Aralıkta 120 bin araç satılırsa, 2020 sonunda pazar yaklaşık 788 bin adetle 800 bin adetin altında kalacak. Otomotiv pazarının 800 bin adeti yakalaması için en az 132 bin adet araç satılması lazım.