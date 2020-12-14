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Başvurana anında para yardımı! Yeniden başladı! E-Devlet başvuru şartları neler?
Pandemi döneminde ekonomik anlamda olumsuz etkilenen devlet tarafından sağlanan imkanlardan yararlanıyor. Olumsuz ekonomik durumda olanlara kısa çalışma ödeneği ile destek sağlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile yeniden başlayan başvurular için detaylar paylaşıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvurularının E-Devlet üzerinden alınacağını açıkladı. Bakan Selçuk, ,"Kısa Çalışma Ödeneği'ne yeniden başvuru almaya başlıyoruz." dedi. İşte, E-Devlet başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 14.12.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 17:19
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