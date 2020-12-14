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Başvurana anında para yardımı! Yeniden başladı! E-Devlet başvuru şartları neler?

Pandemi döneminde ekonomik anlamda olumsuz etkilenen devlet tarafından sağlanan imkanlardan yararlanıyor. Olumsuz ekonomik durumda olanlara kısa çalışma ödeneği ile destek sağlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile yeniden başlayan başvurular için detaylar paylaşıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvurularının E-Devlet üzerinden alınacağını açıkladı. Bakan Selçuk, ,"Kısa Çalışma Ödeneği'ne yeniden başvuru almaya başlıyoruz." dedi. İşte, E-Devlet başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 14.12.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 17:19
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Başvurana anında para yardımı! Yeniden başladı! E-Devlet başvuru şartları neler?

E-Devlet üzerinden kısa çalışma ödeneği başvurularının ardından hesaplara para anında yatıyor. Değerlendirme aşamasında kabul gören vatandaşlar PTT üzerinden ödeneği alabilecek. Başkan Erdoğan tarafından karar verilen kısa çalışma ödeneği için yeniden başvuru süreci başlamıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği hakkında açıklamalarda bulundu. Pandemi döneminde devlet tarafından vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları neler?

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Başvurana anında para yardımı! Yeniden başladı! E-Devlet başvuru şartları neler?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

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Başvurana anında para yardımı! Yeniden başladı! E-Devlet başvuru şartları neler?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Selçuk, 3,5 milyonun üstündeki çalışana 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödemesi yapıldığını belirterek, 1 Aralık itibarıyla KÇÖ için yeniden başvuru almaya başladıklarını ifade etti. Başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam ediyor. Dolayısıyla 1 Aralık'ta yeniden başlayan kısa çalışma ödeneği başvuru tarihleri 31 Aralık 2020'de sona eriyor.

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Başvurana anında para yardımı! Yeniden başladı! E-Devlet başvuru şartları neler?

Bakan Selçuk açıklamasında "İşçilerimiz işlerini kaybetmesin diye, işçilerimizi koruyalım diye, istihdamlarını koruyalım diye sözleşme fesih kısıtı getirdik ve bu süreçte de nakdi ücret desteği verdik. 2 milyonun üstünde çalışanımıza 6,4 milyarın üstünde nakdi ücret desteği ödedik.

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Başvurana anında para yardımı! Yeniden başladı! E-Devlet başvuru şartları neler?

Fakat istiyoruz ki ekonomimiz hızlı çarkları döndürsün, tekrar normalleşebilelim. Dolayısıyla hem işçilerimizin gelir kaybının önüne geçmek, hem de ekonomimizin daha çabuk toparlanarak üretim kapasitesini arttırmasını hedefliyoruz. Bu anlamda da normalleşme desteğimizi başlattık ve şu ana kadar 2,5 milyonu aşkın çalışanımıza yaklaşık 2 milyar destek verdik." ifadelerini kullandı.