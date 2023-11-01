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Başvurular İŞKUR üzerinden! Sağlık Bakanlığı ilkokul mezunu temizlik görevlisi alımı yapıyor! KPSS puan şartı yok…
Sağlık Bakanlığı ilkokul mezunu adaylar arasından temizlik görevlisi alımı yapacağını ilan etti. İŞKUR üzerinden başvuruları toplayan Bakanlık, adaylardan KPSS şartı puan şartı istemiyor. İşte merak edilen ilana ilişkin başvuru tarihi ve ekranı….
Giriş Tarihi: 01.11.2023 09:18Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 09:27