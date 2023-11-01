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Haberler Galeri Başvurular İŞKUR üzerinden! Sağlık Bakanlığı ilkokul mezunu temizlik görevlisi alımı yapıyor! KPSS puan şartı yok…

Başvurular İŞKUR üzerinden! Sağlık Bakanlığı ilkokul mezunu temizlik görevlisi alımı yapıyor! KPSS puan şartı yok…

Sağlık Bakanlığı ilkokul mezunu adaylar arasından temizlik görevlisi alımı yapacağını ilan etti. İŞKUR üzerinden başvuruları toplayan Bakanlık, adaylardan KPSS şartı puan şartı istemiyor. İşte merak edilen ilana ilişkin başvuru tarihi ve ekranı….

Giriş Tarihi: 01.11.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 09:27
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Başvurular İŞKUR üzerinden! Sağlık Bakanlığı ilkokul mezunu temizlik görevlisi alımı yapıyor! KPSS puan şartı yok…

Sağlık Bakanlığı 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 2016 temizlik görevlisi alımı yapacağını açıkladı.

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Başvurular İŞKUR üzerinden! Sağlık Bakanlığı ilkokul mezunu temizlik görevlisi alımı yapıyor! KPSS puan şartı yok…

Türkiye İş Kurumu üzerinden başvuruları online olarak toplamaya başlayan Bakanlık, ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını duyurdu. Ayrıca kurum başvuruda bulunacak tüm adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. İşte temizlik görevlisi alımına ilişkin merak edilen tüm detaylar…

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Başvurular İŞKUR üzerinden! Sağlık Bakanlığı ilkokul mezunu temizlik görevlisi alımı yapıyor! KPSS puan şartı yok…

|İŞKUR| NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi alımı başvuruları 1 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 6 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.

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Başvurular İŞKUR üzerinden! Sağlık Bakanlığı ilkokul mezunu temizlik görevlisi alımı yapıyor! KPSS puan şartı yok…

Adaylar İŞKUR resmi internet adresi esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden başvurularını kolayca gerçekleştirebilecek.

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Başvurular İŞKUR üzerinden! Sağlık Bakanlığı ilkokul mezunu temizlik görevlisi alımı yapıyor! KPSS puan şartı yok…

Başvuru yapabilmek için öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresini ziyaret edin. Açılan sayfada arama bölümüne "TEMİZLİK GÖREVLİSİ" yazın ve ardından "İşyeri Unvanı" yazan bölüme "SAĞLIK BAKANLIĞI" yazarak ara ikonuna tıklayın. Alımlar il il listelenecek. İlana girerek E-Devlet şifresi ile başvurunuzu tamamlayın.

BAŞVURU EKRANI