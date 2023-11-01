Başvurular İŞKUR üzerinden! Sağlık Bakanlığı ilkokul mezunu temizlik görevlisi alımı yapıyor! KPSS puan şartı yok…

Sağlık Bakanlığı 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 2016 temizlik görevlisi alımı yapacağını açıkladı.