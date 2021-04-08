Sıfır en ucuz otomobiller! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Toyota, Honda kampanya...

Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde araba fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sürüyor. Küresel olarak sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklık sonrasında ikinci el fiyatları tavan yapmıştı. Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Toyota, Honda kampanya fiyatları merak ediliyor. Sizler için araçların kampanyalı ve normal fiyatlarını sizler için derledik. İşte, 2021 Nisan ayı kampanyalı otomobil fiyatları...

Giriş Tarihi: 08.04.2021 18:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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