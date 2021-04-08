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Haberler Galeri Sıfır en ucuz otomobiller! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Toyota, Honda kampanya...

Sıfır en ucuz otomobiller! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Toyota, Honda kampanya...

Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde araba fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sürüyor. Küresel olarak sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklık sonrasında ikinci el fiyatları tavan yapmıştı. Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Toyota, Honda kampanya fiyatları merak ediliyor. Sizler için araçların kampanyalı ve normal fiyatlarını sizler için derledik. İşte, 2021 Nisan ayı kampanyalı otomobil fiyatları...

Giriş Tarihi: 08.04.2021 18:02
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Sıfır en ucuz otomobiller! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Toyota, Honda kampanya...

2021 Nisan ayı kampanyalı otomobil fiyatları araba almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Otomotiv devleri yeni yılda kampanyaları duyurdu. Yayınlanan listelerde bazı araçlar çıkarılırken, bazıları ise listeye eklendi. Listemizi otomotiv şirketlerinin yayınladıkları listeye göre derledik. Öncelikle şunu belirtelim, listede yer alan bazı araçların kampanyalı fiyatları yer almaktadır. İşte, Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Toyota, Honda kampanyalı fiyatları...

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Sıfır en ucuz otomobiller! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Toyota, Honda kampanya...

BMW

BMW 216d Active Tourer Premium Line - 408.200 TL

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Sıfır en ucuz otomobiller! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Toyota, Honda kampanya...

MERCEDES

B 180 Progressive - 448.000 TL

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Sıfır en ucuz otomobiller! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Toyota, Honda kampanya...

HONDA

Civic Sedan 1.6L Benzin - 294.500 TL

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Sıfır en ucuz otomobiller! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Toyota, Honda kampanya...

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel - 197.400 TL