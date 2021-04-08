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Haberler Galeri 8 Nisan güncel sigara fiyatları: Sigaraya zam geldi mi, var mı? Hangi sigara ne kadar oldu? Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel...

8 Nisan güncel sigara fiyatları: Sigaraya zam geldi mi, var mı? Hangi sigara ne kadar oldu? Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel...

Sigaraya zam geldi mi, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nisan ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde sigara fiyatlarına zam gelip gelmediği merak ediliyor. Sosyal medya üzerinden sigara zammı iddiaları tütün ürünü tüketen ya da satışını yapanlar tarafından sorgulanıyor. İşte, Sigaraya zam geldi mi, var mı? Hangi sigara ne kadar oldu? Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel...

Giriş Tarihi: 08.04.2021 21:11 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 21:11
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8 Nisan güncel sigara fiyatları: Sigaraya zam geldi mi, var mı? Hangi sigara ne kadar oldu? Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel...

Sigaraya zam geldi mi, var mı? Hangi sigara ne kadar oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayının son günlerinde sigaraya zam geleceği iddiaları kafaları karıştırdı. Sigara tiryakileri hangi markalara zam geldiğini sorgulamaya başladı. Sigara zammı iddiaları sonrasında milyonlar konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, sigaraya zam geldi mi, var mı? Hangi sigara ne kadar oldu? Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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8 Nisan güncel sigara fiyatları: Sigaraya zam geldi mi, var mı? Hangi sigara ne kadar oldu? Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI İLE SİGARA ZAM MI GELDİ?

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de duyurulan kararla, sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmişti. Henüz herhangi bir şirket tarafından açıklama gelmezken Nisan ayında sigara zammı geleceği iddiaları konuyla ilgili araştırmaları da arttırdı.

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8 Nisan güncel sigara fiyatları: Sigaraya zam geldi mi, var mı? Hangi sigara ne kadar oldu? Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

İşte Nisan 2021 güncel sigara fiyat listesi;

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

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8 Nisan güncel sigara fiyatları: Sigaraya zam geldi mi, var mı? Hangi sigara ne kadar oldu? Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel...

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

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8 Nisan güncel sigara fiyatları: Sigaraya zam geldi mi, var mı? Hangi sigara ne kadar oldu? Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel...

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL