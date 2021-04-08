Sigaraya zam geldi mi, var mı? Hangi sigara ne kadar oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayının son günlerinde sigaraya zam geleceği iddiaları kafaları karıştırdı. Sigara tiryakileri hangi markalara zam geldiğini sorgulamaya başladı. Sigara zammı iddiaları sonrasında milyonlar konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, sigaraya zam geldi mi, var mı? Hangi sigara ne kadar oldu? Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel...