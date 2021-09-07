07 Eylül 2021, Salı
Sıfır araçlarda ÖTV fırsatı! 60 bin TL’ye varan indirimler! Fiat, Renault ve Dacia…
Pandemi döneminde araba fiyatlarında yaşanan dalgalanma sürüyor. Araba alacaklar fiyatların ne zaman normale döneceğini merak ediyor. Sıfır araç satışlarında ÖTV oranlarına esas matrah limitleri geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile değiştirilmişti. Bazı modellerde 60 bin TL'ye varan indirimler gerçekleşti. İşte, araba fiyatları ne zaman düşecek?
Giriş Tarihi: 07.09.2021 01:02 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 01:02
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