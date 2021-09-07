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Sıfır araçlarda ÖTV fırsatı! 60 bin TL’ye varan indirimler! Fiat, Renault ve Dacia…

Pandemi döneminde araba fiyatlarında yaşanan dalgalanma sürüyor. Araba alacaklar fiyatların ne zaman normale döneceğini merak ediyor. Sıfır araç satışlarında ÖTV oranlarına esas matrah limitleri geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile değiştirilmişti. Bazı modellerde 60 bin TL'ye varan indirimler gerçekleşti. İşte, araba fiyatları ne zaman düşecek?

Giriş Tarihi: 07.09.2021 01:02 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 01:02
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Sıfır araçlarda ÖTV fırsatı! 60 bin TL’ye varan indirimler! Fiat, Renault ve Dacia…

Sıfır araçlarda ÖTV fırsatı. 60 bin TL'ye varan indirimler. Otomotiv pazarının bir süredir konuştuğu ve beklediği karar geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayınlandı, binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitlerinde değişikliğe gidildi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen ilk 3 marka sırasıyla Fiat, Renault ve Dacia oldu. İşte, Fiat, Renault ve Dacia…

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Sıfır araçlarda ÖTV fırsatı! 60 bin TL’ye varan indirimler! Fiat, Renault ve Dacia…
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu.
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Sıfır araçlarda ÖTV fırsatı! 60 bin TL’ye varan indirimler! Fiat, Renault ve Dacia…
Otomobil satışları geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak 44 bin 756 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 olarak kayıtlara geçti.
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Sıfır araçlarda ÖTV fırsatı! 60 bin TL’ye varan indirimler! Fiat, Renault ve Dacia…
AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 366 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 8 bin 678 satışla Renault ve 4 bin 420 satışla da Dacia takip etti.
Hyundai, 4 bin 405 satışla dördüncü ve Volkswagen'de 4 bin 206 satışla beşinci sırada yer aldı. Toplam satışlarda ağustos ayında Dacia'nın ilk 3'te ve Hyundai'ın da ilk 5'te yer alması dikkati çekti.
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Sıfır araçlarda ÖTV fırsatı! 60 bin TL’ye varan indirimler! Fiat, Renault ve Dacia…
OTOMOBİL SATIŞLARINDA RENAULT İLK SIRADA!
Ağustosta en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 8 bin 191 ile Renault oldu. Renault'yu, 5 bin 936 ile Fiat ve 4 bin 206 ile de Hyundai izledi. VW, 2 bin 785 adetle dördüncü ve Dacia da 2 bin 745 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.