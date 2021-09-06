İŞKUR'dan başvurana ödeme fırsatı. Meslek öğrenene günlük 115 TL veriliyor. Öğrenciler için ise fırsatlardan yararlanabilecek. İŞKUR tarafından meslek öğrenmek isteyenlere destek ödemeleri sürüyor. "Geleceğin meslekleri" kapsamında uygulanan sistem sürecinde katılım sağlayanalara günlük 115 TL ödeme yapılıyor. Uygulamaya katılmak isteyenlerin başvuru şartlarını yerine getiriyor olması gerekiyor. Diğer yandan ilk kez başvuru yapacak kişilerin İŞKUR üzerinden kayıt oluşturmaları gerekmektedir. Başvuru için detayları haberimizde derledik. İşte, İŞKUR geleceğin mesleği başvuru şartları...