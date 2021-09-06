06 Eylül 2021, Pazartesi
İŞKUR'dan başvurana ödeme fırsatı! Meslek öğrenene günlük 115 TL veriliyor! Öğrenciler için ise...
İŞKUR, meslek öğrenmek isteyenleri teşvik etmek amacıyla ödeme desteğinde bulunuyor. İşbaşı eğitimine katılmış olan gençlere günlük 115 TL harçlık ödenirken, bu ödeme öğrenciler için 81,51 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34 TL oluyor. Geleceğin mesleği kapsamında eğitimlere katılmak isteyenler İŞKUR üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Başvuru şartları ve detayları vatanadaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, İŞKUR mesleki eğitim başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 06.09.2021 19:52
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