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İŞKUR'dan başvurana ödeme fırsatı! Meslek öğrenene günlük 115 TL veriliyor! Öğrenciler için ise...

İŞKUR, meslek öğrenmek isteyenleri teşvik etmek amacıyla ödeme desteğinde bulunuyor. İşbaşı eğitimine katılmış olan gençlere günlük 115 TL harçlık ödenirken, bu ödeme öğrenciler için 81,51 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34 TL oluyor. Geleceğin mesleği kapsamında eğitimlere katılmak isteyenler İŞKUR üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Başvuru şartları ve detayları vatanadaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, İŞKUR mesleki eğitim başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2021 19:52
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İŞKUR’dan başvurana ödeme fırsatı! Meslek öğrenene günlük 115 TL veriliyor! Öğrenciler için ise...

İŞKUR'dan başvurana ödeme fırsatı. Meslek öğrenene günlük 115 TL veriliyor. Öğrenciler için ise fırsatlardan yararlanabilecek. İŞKUR tarafından meslek öğrenmek isteyenlere destek ödemeleri sürüyor. "Geleceğin meslekleri" kapsamında uygulanan sistem sürecinde katılım sağlayanalara günlük 115 TL ödeme yapılıyor. Uygulamaya katılmak isteyenlerin başvuru şartlarını yerine getiriyor olması gerekiyor. Diğer yandan ilk kez başvuru yapacak kişilerin İŞKUR üzerinden kayıt oluşturmaları gerekmektedir. Başvuru için detayları haberimizde derledik. İşte, İŞKUR geleceğin mesleği başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR’dan başvurana ödeme fırsatı! Meslek öğrenene günlük 115 TL veriliyor! Öğrenciler için ise...

O MESLEKLERİ ÖĞRENENLER İÇİN GÜNLÜK MADDİ DESTEK!

Uygulama kapsamında gençler, İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor. Söz konusu harçlığın tutarı günlük 108,68 TL oluyor.

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İŞKUR’dan başvurana ödeme fırsatı! Meslek öğrenene günlük 115 TL veriliyor! Öğrenciler için ise...

Bu ödeme öğrenciler için 81,51, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34 lira olurken; geleceğin meslekleri olarak adlandırılmış olan alanlarda düzenlenen programlarda ise katılımcılara günlük 115 TL verilmekte.

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İŞKUR’dan başvurana ödeme fırsatı! Meslek öğrenene günlük 115 TL veriliyor! Öğrenciler için ise...

GELECEĞİN MESLEKLERİ OLARAK BELİRLENEN ALANLARDA PROGRAM 9 AY SÜRÜYOR

İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6 ay sürmekte. 18-29 arası gençlerin katılıp kendini geliştirebildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay sürmekte.

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İŞKUR’dan başvurana ödeme fırsatı! Meslek öğrenene günlük 115 TL veriliyor! Öğrenciler için ise...

Eğitim programları haftada 6 günü aşmamak koşuluyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor. Bu programlara katılan kişiler günlüğü 115 TL'den ayda (26 gün) 2 bin 990 lira ödeme alabiliyor. Ayrıca sağlık primleri de yatırılıyor.