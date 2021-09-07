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6 ay çalışana çifte tazminat! Bu detayı çoğu kişi bilmiyor
Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem çalışanları yakından ilgilendiren bir yazı kaleme aldı. Erdem, "Çalışanların önemli güvencelerinden birisi kıdem tazminatı. Belli şartlarda bu paraya hak kazanılıyor. Ancak bununla birlikte ek bir tazminat daha var. Birçok çalışanın bilmediği bu haktan yararlanmak için üstelik 6 ay çalışmak yetiyor." dedi.
Giriş Tarihi: 07.09.2021 12:25Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 12:26