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6 ay çalışana çifte tazminat! Bu detayı çoğu kişi bilmiyor

Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem çalışanları yakından ilgilendiren bir yazı kaleme aldı. Erdem, "Çalışanların önemli güvencelerinden birisi kıdem tazminatı. Belli şartlarda bu paraya hak kazanılıyor. Ancak bununla birlikte ek bir tazminat daha var. Birçok çalışanın bilmediği bu haktan yararlanmak için üstelik 6 ay çalışmak yetiyor." dedi.

Giriş Tarihi: 07.09.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 12:26
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6 ay çalışana çifte tazminat! Bu detayı çoğu kişi bilmiyor

Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem çalışanları yakından ilgilendiren bir yazı kaleme aldı. Erdem işçilerin bilmediği çifte tazminat ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

İşte Faruk Erdem'in o yazısı:

Yasalarımız hem işverenleri hem de çalışanları koruyan düzenlemeler içeriyor. Çalışanları koruyan haklardan birisi de kıdem tazminatı. En az 1 yıl çalışmış bir işçi kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılırsa kıdem tazminatını hak ediyor.

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6 ay çalışana çifte tazminat! Bu detayı çoğu kişi bilmiyor

Burada 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde bazı istisnalar da sayılıyor. Yani istifa edildiğinde de bazı durumlarda kıdem tazminatı alınabiliyor. Bu noktada emekli olanlar kendi isteği ile ayrılınca tazminat alıyor.

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6 ay çalışana çifte tazminat! Bu detayı çoğu kişi bilmiyor

Yine askere gidenler de istifa ile tazminat alabiliyor. Kadın sigortalılar evlendikten sonra 1 yıl geçmeden ayrılırlarsa tazminatlarını alabiliyor. Ayrıca emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar da istifa ederek tazminat alıyor.

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6 ay çalışana çifte tazminat! Bu detayı çoğu kişi bilmiyor

Bunun için 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların 3600 gün sonrasında sigortalı olanların ise 7 bin günü tamamlamaları yeterli oluyor. İş kanunundaki haklı fesih şartlarını yerine getirenler de istifa ile tazminat alabiliyor. Kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl için bir brüt ücret olarak veriliyor. Bu ücret belirlenirken de sadece maaş değil yıl içinde düzenli olarak ödenen tüm paralar hesaba dahil ediliyor.

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6 ay çalışana çifte tazminat! Bu detayı çoğu kişi bilmiyor

BİLDİRİM SÜRESİNE DİKKAT

İşten ayrılan işçiler için ikinci bir tazminat ödemesi daha gerçekleşiyor. Buna da ihbar tazminatı deniliyor. İhbar tazminatı alabilmek için kıdem tazminatını hak etme şartı da bulunmuyor.