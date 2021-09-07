6 ay çalışana çifte tazminat! Bu detayı çoğu kişi bilmiyor

Bunun için 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların 3600 gün sonrasında sigortalı olanların ise 7 bin günü tamamlamaları yeterli oluyor. İş kanunundaki haklı fesih şartlarını yerine getirenler de istifa ile tazminat alabiliyor. Kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl için bir brüt ücret olarak veriliyor. Bu ücret belirlenirken de sadece maaş değil yıl içinde düzenli olarak ödenen tüm paralar hesaba dahil ediliyor.