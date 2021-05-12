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Sıfır araçlarda korkutan açıklama! İkinci el otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlardan önemli uyarı...
İkinci el otomobil fiyatları artacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çip krizi otomotiv sektörünü etkileyerek 2020 ve 2021'de birçok firmanın sıfır otomobil üretmesini engelledi. Sıfır otomobillerin piyasaya yeterli sayıda çıkamaması üzerine gözler ikinci el arabalara çevrildi. Uzun bir süredir dünya genelinde artış gösteren ikinci el otomobil fiyatlarının yeniden yükselişe geçebileceği ifade edildi.