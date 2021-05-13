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Bayramda çalışanlar dikkat! Bayram mesai ücretleri kaç lira? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai alacak?

Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği mesai ücretleri ile ilgili detaylar belli oldu. Ramazan Bayramı'nın idrak edilmesiyle birlikte en çok merak edilenlerden biri de, bayramda çalışanlara verilecek mesai ücreti oldu. Konu ile ilgili merak edilenleri edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bayram mesai ücretleri kaç lira? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai alacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 16:46
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Bayramda çalışanlar dikkat! Bayram mesai ücretleri kaç lira? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai alacak?

Kamu personellerinin idari izin süreleri uzatılarak bayram tatili 9 güne çıkarılmıştı. Ancak özel sektörde bazı iş yerleri çalışmaya devam ediyor. Resmi tatil günlerinde çalışma durumu olduğunda ise mesai ücreti veriliyor. Özel sektörde çalışan vatandaşlar 3,5 gün resmi tatil yapacak, çalışmaları durumunda ise msai alacak. Peki, bayram mesai ücretleri kaç lira? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai alacak? İşte ayrıntılar...

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Bayramda çalışanlar dikkat! Bayram mesai ücretleri kaç lira? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai alacak?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçiren sektörler olduğunu belirterek, 3,5 günlük bayramda mesailerin yüzde 100 fazla olarak ödendiğini duyurdu. İşte haberin detayları...

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Bayramda çalışanlar dikkat! Bayram mesai ücretleri kaç lira? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai alacak?

Bu hafta Çarşamba günü Arefe ve Perşembe günü de Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da maalesef pandemi şartları dolayısıyla bayramı evde geçirmek durumundayız. Hükümetin tam kapanma kararı dolayısıyla getirilen kısıtlamalar 17 Mayıs'a kadar devam edecek.

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Bayramda çalışanlar dikkat! Bayram mesai ücretleri kaç lira? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai alacak?

Dolayısıyla bu süre içinde Ramazan Bayramı'nda da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak buna rağmen Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçirecek sektörler ve vatandaşlar da bulunuyor. Hükümetin izin verdiği başta gıda, sağlık, üretim gibi sektörlerde çalışanlar hem kısıtlamadan muaf olacak hem de bayramda çalışma gerekiyorsa bunu yerine getirecek.

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Bayramda çalışanlar dikkat! Bayram mesai ücretleri kaç lira? Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai alacak?

RESMİ TATİL SAYILIYOR
Yasalarımıza göre milli bayramlarda olduğu gibi dini bayramlarda da resmi tatil uygulanıyor. Ramazan Bayramı'nda toplam resmi tatil arefe ile birlikte 3.5 günü buluyor. Dolayısıyla 12 Mayıs Çarşamba öğleden sonra başlamak üzere 13-14-15 Mayıs tarihleriyle birlikte 3.5 günlük bir resmi tatil uygulanacak.