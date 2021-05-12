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Başvurular çığ gibi büyüdü! Ziraat Bankası faizsiz kredi müjdesini verdi! 2 yıl ödemesiz, 84 ay vadeli 150 bin TL kredi...
Pandemi döneminde kredi kullanmak isteyen vatandaşlara müjdeli haberler gelmeye başladı. Ziraat Bankası tarafından sağlanan kredi imkanı yüzleri güldürecek. Zorlu süreçte sağlanan kredi imkanından yararlanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerekiyor. Kredi kullanacak kişilere 2 yıl ödemesiz, 84 ay vadeli kredi imkanı sağlanacak. "Köyümde yaşamak için bir çok sebebim var" diyenlere sağlanacak kredi imkanında 150 bin TL'ye kadar fırsat sunulacak.
Giriş Tarihi: 12.05.2021 21:47
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