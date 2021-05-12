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Başvurular çığ gibi büyüdü! Ziraat Bankası faizsiz kredi müjdesini verdi! 2 yıl ödemesiz, 84 ay vadeli 150 bin TL kredi...

Pandemi döneminde kredi kullanmak isteyen vatandaşlara müjdeli haberler gelmeye başladı. Ziraat Bankası tarafından sağlanan kredi imkanı yüzleri güldürecek. Zorlu süreçte sağlanan kredi imkanından yararlanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerekiyor. Kredi kullanacak kişilere 2 yıl ödemesiz, 84 ay vadeli kredi imkanı sağlanacak. "Köyümde yaşamak için bir çok sebebim var" diyenlere sağlanacak kredi imkanında 150 bin TL'ye kadar fırsat sunulacak.

Giriş Tarihi: 12.05.2021 21:47
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Başvurular çığ gibi büyüdü! Ziraat Bankası faizsiz kredi müjdesini verdi! 2 yıl ödemesiz, 84 ay vadeli 150 bin TL kredi...

Başvurular çığ gibi büyüdü. Ziraat Bankası faizsiz kredi müjdesini verdi. 2 yıl ödemesiz, 84 ay vadeli 150 bin TL kredi imkanı rağbet görmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından yapılan anlaşma sonrasında köyüne dönmek isteyenler için kredi imkanı sağlanacak. Vatandaşlar faizsiz kredi nasıl çekilir sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvurular çığ gibi büyüdü! Ziraat Bankası faizsiz kredi müjdesini verdi! 2 yıl ödemesiz, 84 ay vadeli 150 bin TL kredi...

Faizsiz ve bir yıllık ödemesiz sürenin müjdesi geldi. 150 bin liraya kadar kredinin kullanılabileceği resmen açıklandı. Kredi paketi ile ilgili detaylar açıklandı. Hiçbir ek maliyet söz konusu olmayacaktır. Faizsiz kredi vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Başvuru süreci devam ediyor.

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Başvurular çığ gibi büyüdü! Ziraat Bankası faizsiz kredi müjdesini verdi! 2 yıl ödemesiz, 84 ay vadeli 150 bin TL kredi...

Ziraat Bankası "Köyümde Yaşamak İçin Çok Sebebim Var" projesi kapsamında faizsiz kredi takviyesi sağlıyor. Başlatılan yeni kredi kampanyası ile yeni bir ters göç etkisi yaratılması hedeflenirken, son yıllarda hayvancılık köylerden büyük kentlere göç nedeniyle büyük bir darbe alırken.

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Başvurular çığ gibi büyüdü! Ziraat Bankası faizsiz kredi müjdesini verdi! 2 yıl ödemesiz, 84 ay vadeli 150 bin TL kredi...

32 VALİLİK TARAFINDAN İMZALANDI

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Eylül ayında hayata geçirilen projeye 32 valilik protokol imzalanarak katıldı. Hazırlıklarını tamamlayan 14 ilde kredi verilmeye başlandı.

Yapılan açıklamada projenin gelişimi ile ilgili görüşlerini belirten Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Tokat Valiliği ile ilk protokolümüzü geçen yıl eylül ayında imzaladık. Valiliklerimizin gerekli çalışmaları tamamladığı 14 ilde Et alıp satacak firmaların belirlenmesi gibi hazırlıklar, üreticilerimiz koyunlarını kredi kullanarak teslim almaya başladılar. Proje kapsamında yaklaşık 1.250 üreticiye teslim edilen koyun sayısı kısa sürede 120 bine ulaştı. ulaşılan projemizin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. "ifadelerini kullandı.

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Başvurular çığ gibi büyüdü! Ziraat Bankası faizsiz kredi müjdesini verdi! 2 yıl ödemesiz, 84 ay vadeli 150 bin TL kredi...

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.

PROJE İÇERİĞİ

Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."