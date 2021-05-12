Başvurular çığ gibi büyüdü. Ziraat Bankası faizsiz kredi müjdesini verdi. 2 yıl ödemesiz, 84 ay vadeli 150 bin TL kredi imkanı rağbet görmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından yapılan anlaşma sonrasında köyüne dönmek isteyenler için kredi imkanı sağlanacak. Vatandaşlar faizsiz kredi nasıl çekilir sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."