14 Haziran 2021, Pazartesi
ANA SAYFA
Sıfır araçlara karabasan çöktü! Zamlı fiyatlar belli oldu! Fiat, Honda, Citroen, Renault, BMW...
Haziran ayının gelmesinin ardından yaz tatili hazırlığı başladı. Bu dönemde araba sahibi olmak isteyenler fiyat araştırması yapmaya başladı. Otomobil firmaları güncel fiyat listelerini son dakika olarak açıklıyor. Nisan ve Mayıs ayında düzenlenen kampanyalarla araba almak isteyenlerin yüzü gülmüştü. En çok tercih edilen markaların duyuruları bu dönemde yakından takip ediliyor. Ancak markaların zam haberleri soğuk duş etkisi yarattı. İşte, Fiat, Honda, Citroen, Renault, BMW güncel araba kampanyaları...
Giriş Tarihi: 14.06.2021 21:04 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 21:04
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11