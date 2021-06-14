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Haberler Galeri Sıfır araçlara karabasan çöktü! Zamlı fiyatlar belli oldu! Fiat, Honda, Citroen, Renault, BMW...

Sıfır araçlara karabasan çöktü! Zamlı fiyatlar belli oldu! Fiat, Honda, Citroen, Renault, BMW...

Haziran ayının gelmesinin ardından yaz tatili hazırlığı başladı. Bu dönemde araba sahibi olmak isteyenler fiyat araştırması yapmaya başladı. Otomobil firmaları güncel fiyat listelerini son dakika olarak açıklıyor. Nisan ve Mayıs ayında düzenlenen kampanyalarla araba almak isteyenlerin yüzü gülmüştü. En çok tercih edilen markaların duyuruları bu dönemde yakından takip ediliyor. Ancak markaların zam haberleri soğuk duş etkisi yarattı. İşte, Fiat, Honda, Citroen, Renault, BMW güncel araba kampanyaları...

Giriş Tarihi: 14.06.2021 21:04 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 21:04
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Sıfır araçlara karabasan çöktü! Zamlı fiyatlar belli oldu! Fiat, Honda, Citroen, Renault, BMW...

Sıfır araç almak isteyenlerin hayallerini yıkacak son dakika açıklaması geldi. Yaz tatili öncesinde araba sahibi olmak isteyenler markaların fiyatlarını yakından takip ediyor. Birçok marka 2021 yılının başında kampanyalar düzenleyerek yüzleri güldürdü. Ancak Haziran ayında beklenmedik haberler araba almak isteyenleri üzdü. Özellikle pandemiden dolayı ekonomik sıkıntı çekenler daha kolay ödemeler yaparak istediği arabaya sahip olmak istiyor. Zorlu süreçte araba markalarının atacağı adım merakla bekleniyor. İşte, Fiat, Honda, Citroen, Renault, BMW...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır araçlara karabasan çöktü! Zamlı fiyatlar belli oldu! Fiat, Honda, Citroen, Renault, BMW...

LİSTE FİYATLARI YENİLENDİ

Haziran başı itibariyle listeler silbaştan yenilendi. 2021 yılında en çok satılan ilk 10 modele bakıldığında kur ve vergi yansımalarının etkisi görüldü. Türkiye'de en çok satılan ilk 10 modele bakıldığında şu şekilde yer alıyor; Fiat Egea, Toyota Corolla, Renault Megane, Renault Clio, Honda Civic, Volkswagen Passat, Dacia Duster, Fiat Egea Cross, Volkswagen Polo ve Hyundai i20. Sadece en fazla satılan bu 10 modele bakıldığında Ocak-Haziran 2021 döneminde ortalama fiyat farkının yaklaşık 37 bin lira olduğu görülüyor. Bu da ortalama yüzde 19'luk artışı ortaya koyuyor.

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Sıfır araçlara karabasan çöktü! Zamlı fiyatlar belli oldu! Fiat, Honda, Citroen, Renault, BMW...

LİDER EGEA'YA YÜZDE 35 ZAM

Satışta lider 10 otomobil arasında ilk 6 ayda fiyatlar en fazla yüzde 35 artarken bazılarında ise yüzde 8'lik artış görüldü. Satışta lider Fiat Egea Ocak 2021'den bu yana yüzde 35'lik fiyat artışı yaşadı. Satışlarda listeye 5'inci sıradan giren Honda Civic de fiyat artışı yüzde 31'i buldu. Renault Megane da yüzde 21'lik artış görülürken, Fiat Egea Cross'un fiyatı lansmandan bu yana yüzde 19 arttı. Volkswagen Polo yüzde 19, Passat fiyatı ise yüzde 17 arttı. Renault Clio'nun fiyatı yüzde 16 yükselirken, Toyota Corolla ve Hyundai i20'de de yüzde 8'lik fiyat farkı oldu.

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Sıfır araçlara karabasan çöktü! Zamlı fiyatlar belli oldu! Fiat, Honda, Citroen, Renault, BMW...

YERLİ ÜRETİMLER ZİRVEYİ BIRAKMADI

Türkiye'de ilk 5 ayda satış rekorları getiren modeller ise yerli üretim araçlar oldu. Markaların kendi içinde de aslan payını alan modeller başta Fiat Egea, Toyota Corolla, Honda Civic, Hyundai i20, Renault Megane ve Renault Clio gibi araçlar oldu. Otomobil ve hafif ticaride ilk 5 ayda satılan toplam 314 bin 882 aracın 133 bin 407'si yerli araçlardan oluştu. 32 bin 378 otomobil satan Fiat'ın 31 bin 791'i yerli üretim Egea'lar oldu.

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Sıfır araçlara karabasan çöktü! Zamlı fiyatlar belli oldu! Fiat, Honda, Citroen, Renault, BMW...

Renault'ta bu rakam otomobilde toplam 29 bin 913 satışa karşılık Megane ve Clio modelleriyle yerlide 26 bin 539'u buldu. Toyota'da ise yerli üretim otomobiller toplam satış olan 22 bin 814 adet satıştan 21 bin 974'ünü Corolla ve C-HR oluşturdu. Hyundai'de ise 11 bin 152 otomobil satışının 6 bin 624'ünü i10 ile i20 modelleri kapsadı. Bu yıl Türkiye üretimine son verecek Honda'nın ise yaptığı 11 bin 206 otomobil satışının 10 bin 20'sini yerli üretim Civic modeli oluşturdu.