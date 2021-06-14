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Arabası olana büyük kolaylık! Faizden ve borçtan kurtaracak! 1000 TL yerine 85 TL...

Yapılandırma düzenlemesi yasalaştı ve borcu olanlar derin nefes alacak. Devlete borcu olanlar için büyük fırsat sunan yapılandırma yasası ile milyonları ilgilendiren emlak vergisi ve çevre temizlik vergisini geciktiren, yatıramayanlar için de önemli fırsatlar geliyor. Yapılandırma düzenlemesi birçok alanı kapsarken, gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte yapılandırma fırsatının faizden ve borçtan kurtaracak dikkat çeken ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 14.06.2021 19:49
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Arabası olana büyük kolaylık! Faizden ve borçtan kurtaracak! 1000 TL yerine 85 TL...

Arabası olana büyük kolaylık. Faizden ve borçtan kurtaracak. Hazine ve Maliye Bakanlığının tebliğine göre, düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular, 31 Ağustos gün sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunacak. Yapılandırılan borçların azami 18 eşit taksitte ödenmesi imkanı bulunuyor. İlk taksit ödeme süresi 30 Eylül mesai saati bitiminde sona erecek. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. İşte, yapılandırma hakkında kritik detaylar haberimizde...

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Arabası olana büyük kolaylık! Faizden ve borçtan kurtaracak! 1000 TL yerine 85 TL...

Kritik yapılandırma düzenlemesi yasalaştı ve borcu olanlara müjde niteliğinde olan imkanın tüm detayları belli oldu. Emlak, çevre vergisi, yargı sürecindeki dosyalar, uzlaşma başvurusunda bulunanlar başta olmak üzere büyük fırsatlar sunan yapılandırmaya ilişkin merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

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Arabası olana büyük kolaylık! Faizden ve borçtan kurtaracak! 1000 TL yerine 85 TL...

1-EMLAK VERGİSİ BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Yapılandırma ile emlak vergisi, çevre temizlik vergi borçlarının silinmesi söz konusu değil. Peşin ödeme, taksitli seçeneklerde vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor. Düzenlemeye göre 30 Nisan da dâhil bu tarihten önce emlak vergisi borcu bulunanlar yararlanabiliyor.

Edinilen son dakika bilgisine göre Yapılandırmaya konu borçların asıllarının yapılandırma kapsamında ödenmesi koşuluyla ceza, faiz, gecikme zammı alacaklarının tamamı siliniyor. Sadece alacak asılları ile Yİ-ÜFE farkı ödenecek.

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Arabası olana büyük kolaylık! Faizden ve borçtan kurtaracak! 1000 TL yerine 85 TL...

2-BEYANNAME VERİLMESİ GEREKİYOR MU?

Emlak vergisinde tarh etme görevi belediyelere ait olup yıl içinde gayrimenkul satın alanların yılsonuna kadar belediyelere "emlak vergi bildirimi" vermesi gerekiyor. Alıcının emlak vergisi ödeme mükellefiyeti satın aldığı yılı izleyen yıldan itibaren başlıyor. Satış yılana ait vergiyi ise satıcı ödüyor.

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Arabası olana büyük kolaylık! Faizden ve borçtan kurtaracak! 1000 TL yerine 85 TL...

3- YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Vergi, borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenlerin yasanın çıkmasının ardından 31 Ağustos'a kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

4-PEŞİN ÖDEYENE İNDİRİM YAPILACAK MI?

Başvurunun ardından anaparayı ilk taksit süresi içinde ödeyenlerden gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek ve yalnızca yüzde 10'u alınacak. Borcunu taksitlendirip ikinci taksit süresi içinde kalan paranın tamamını ödeyenlerin de enflasyon farkının yarısı silinecek.