Arabası olana büyük kolaylık! Faizden ve borçtan kurtaracak! 1000 TL yerine 85 TL...

Yapılandırma düzenlemesi yasalaştı ve borcu olanlar derin nefes alacak. Devlete borcu olanlar için büyük fırsat sunan yapılandırma yasası ile milyonları ilgilendiren emlak vergisi ve çevre temizlik vergisini geciktiren, yatıramayanlar için de önemli fırsatlar geliyor. Yapılandırma düzenlemesi birçok alanı kapsarken, gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte yapılandırma fırsatının faizden ve borçtan kurtaracak dikkat çeken ayrıntıları…