2.565 TL taksit ödemeyi kabul edene 150.000 TL anında yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma detayları...

Ev sahibi olmak isteyenler para biriktirmeyi sürdürürken diğer yandan da bankaların güncel kredi faiz oranlarını sorgulamayı sürdürüyor. Pandemi döneminde ekonomik anlamda zorluk yaşayanlar konut kredilerinde bütçesine en uygun olanı bulmaya çalışıyor. Halkbank'ın 120 vadeli konut kredisi uygun faiz oranıyla ev sahibi olmak isteyenler tarafından oldukça ilgi görüyor. Seçeneklerden bir taneside örneğin, 150.000 TL konut kredisini ayda 2,565 TL taksitle kolayca ödeme şansına sahip olabiliyorsunuz. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.