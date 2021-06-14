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Haberler Galeri 2.565 TL taksit ödemeyi kabul edene 150.000 TL anında yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma detayları...

2.565 TL taksit ödemeyi kabul edene 150.000 TL anında yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma detayları...

Ev sahibi olmak isteyenler para biriktirmeyi sürdürürken diğer yandan da bankaların güncel kredi faiz oranlarını sorgulamayı sürdürüyor. Pandemi döneminde ekonomik anlamda zorluk yaşayanlar konut kredilerinde bütçesine en uygun olanı bulmaya çalışıyor. Halkbank'ın 120 vadeli konut kredisi uygun faiz oranıyla ev sahibi olmak isteyenler tarafından oldukça ilgi görüyor. Seçeneklerden bir taneside örneğin, 150.000 TL konut kredisini ayda 2,565 TL taksitle kolayca ödeme şansına sahip olabiliyorsunuz. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 14.06.2021 22:36 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 22:36
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2.565 TL taksit ödemeyi kabul edene 150.000 TL anında yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma detayları...

Konut kredisine son dönemde büyük ilgi gösteriliyor. Kamu bankaları bu dönemde her cebe uygun kredi faiz oranlarını kullanıma sunuluyor. Ev sahibi olmak isteyenler güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Halkbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Halkbank'ın 120 vadeli konut kredisi uygun faiz oranıyla ev sahibi olmak isteyenler tarafından oldukça ilgi görüyor. İşte, Halkbank konut kredisi kampanyası başvuru şartları nelerdir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2.565 TL taksit ödemeyi kabul edene 150.000 TL anında yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma detayları...

Halkbank tarafından konut kredisi kampanyaları hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ NEDİR?

Bütçenize en uygun vade ve ödeme seçenekleri sunarak, ev sahibi olmanıza imkân tanıyan kredimizdir.

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2.565 TL taksit ödemeyi kabul edene 150.000 TL anında yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma detayları...

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI

Size özel avantajlı faiz oranları sunan konut kredimiz ile taksit ödemelerinizi ister aylık eşit taksitlerle, isterseniz kendi belirleyeceğiniz tutarlarla yapabilirsiniz.

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2.565 TL taksit ödemeyi kabul edene 150.000 TL anında yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma detayları...

HAKBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira öder gibi ev sahibi olmak istiyorsanız Halkbank'ın sunduğu avantajlı konut kredisi faiz oranından faydalanabilirsiniz.

Mortgage başvurusunun ikinci aşamasında banka tarafından talep edilen belgeler şunlardır:

Kimlik belgesi fotokopisi

Gelir belgesi

Ek gelir belgesi

Alınacak konuta ait kat mülkiyetli tapu

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2.565 TL taksit ödemeyi kabul edene 150.000 TL anında yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma detayları...

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU!

Halkbank konut kredisi faiz oranı: 1,38

120 ay vadeli 150.000 TL konut kredisi aylık taksit miktarı: 2.565,29 TL

Bankaya yapılacak toplam ödeme tutarı: 307.834,80 TL