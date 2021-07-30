30 Temmuz 2021, Cuma
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Sıfır araç fiyatlarında kritik değişim! Yeni listeler belli oldu! Ford, Toyota, Kia, Dacia...
Araba almak isteyenler pandemi döneminde yaşanan artış sonrasında hayal kırıklığına uğradı. Otomobil fiyatları 2021 yılının ikinci yarısında yeniden güncellendi. Ellerindeki stokları eriterek 2022 model araçların satışı için şimdiden kolları sıvayan otomobil firmaları açıklamalarını ardı ardına açıkladı. Güncel fiyat listesini merak eden adaylar bayilerin siteleri üzerinden detaylara ulaşabiliyor. İşte, Ford, Toyota, Kia, Dacia fiyatları...
Giriş Tarihi: 30.07.2021 22:53 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 22:53
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