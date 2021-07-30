Sıfır araç fiyatlarında kritik değişim. Yeni listeler belli oldu. Ford, Toyota, Kia, Dacia fiyatları yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde otomobil sektörü olumsuz etkilendi. Fiyatların artış yaşaması sonrasında araba alacaklar hayal kırıklığına uğradı. Bu süreçte otomobil firmaları sıfır araç fiyatlarında güncellemelere gitti. İkinci el fiyatlarının da yüksek olması nedeniyle sıfır araçlara ilgi artmaya başladı. Sizler için firmaların güncel fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, Ford, Toyota, Kia, Dacia fiyatları...