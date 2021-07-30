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Sıfır araç fiyatlarında kritik değişim! Yeni listeler belli oldu! Ford, Toyota, Kia, Dacia...

Araba almak isteyenler pandemi döneminde yaşanan artış sonrasında hayal kırıklığına uğradı. Otomobil fiyatları 2021 yılının ikinci yarısında yeniden güncellendi. Ellerindeki stokları eriterek 2022 model araçların satışı için şimdiden kolları sıvayan otomobil firmaları açıklamalarını ardı ardına açıkladı. Güncel fiyat listesini merak eden adaylar bayilerin siteleri üzerinden detaylara ulaşabiliyor. İşte, Ford, Toyota, Kia, Dacia fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2021 22:53 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 22:53
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Sıfır araç fiyatlarında kritik değişim! Yeni listeler belli oldu! Ford, Toyota, Kia, Dacia...

Sıfır araç fiyatlarında kritik değişim. Yeni listeler belli oldu. Ford, Toyota, Kia, Dacia fiyatları yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde otomobil sektörü olumsuz etkilendi. Fiyatların artış yaşaması sonrasında araba alacaklar hayal kırıklığına uğradı. Bu süreçte otomobil firmaları sıfır araç fiyatlarında güncellemelere gitti. İkinci el fiyatlarının da yüksek olması nedeniyle sıfır araçlara ilgi artmaya başladı. Sizler için firmaların güncel fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, Ford, Toyota, Kia, Dacia fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır araç fiyatlarında kritik değişim! Yeni listeler belli oldu! Ford, Toyota, Kia, Dacia...

FORD FİYAT LİSTESİNİ AÇIKLADI

2021 yılının ikinci yarısına girerken, Ford markası otomobil fiyatlarını güncelledi. Araç yenilemek isteyenler için Türkiye'de çok fazla tutulan Ford'u tercih edebilirsiniz. İşte Ford markalı araçların fiyat listesi:

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Sıfır araç fiyatlarında kritik değişim! Yeni listeler belli oldu! Ford, Toyota, Kia, Dacia...

Fiesta

Style 1.0L EcoBoost 100PS 998cc Manuel Benzin 203.550 TL

Focus Sedan

Trend X 1.5L Ti-VCT 123PS MT 1499cc Manuel Benzin 280.500 TL

Trend X 1.5L Ti-VCT 123PS AT 1499cc Otomatik Benzin 305.300 TL

Trend X 1.5L TDCi 120PS MT 1499cc Manuel Dizel 328.500 TL

Titanium 1.5L Ti-VCT 123PS MT 1499cc Manuel Benzin 341.200 TL

Trend X 1.5L TDCi 120PS AT 1499cc Otomatik Dizel 352.500 TL

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Sıfır araç fiyatlarında kritik değişim! Yeni listeler belli oldu! Ford, Toyota, Kia, Dacia...

Focus Hatchback

Trend X 1.5L Ti-VCT 123PS MT 1499cc Manuel Benzin 288.600 TL

Trend X 1.5L Ti-VCT 123PS AT 1499cc Otomatik Benzin 308.300 TL

Trend X 1.5L TDCi 120PS MT 1499cc Manuel Dizel 328.500 TL

Titanium 1.5L Ti-VCT 123PS MT 1499cc Manuel Benzin 341.200 TL

Trend X 1.5L TDCi 120PS AT 1499cc Otomatik Dizel 352.500 TL

Titanium 1.5L Ti-VCT 123PS AT 1499cc Otomatik Benzin 359.000 TL

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Sıfır araç fiyatlarında kritik değişim! Yeni listeler belli oldu! Ford, Toyota, Kia, Dacia...

Puma

Style 1.0L EcoBoost 95 BG 999cc Manuel Benzin 302.300 TL

Style 1.0L EcoBoost 125 BG 999cc Otomatik Benzin 326.700 TL

ST-Line 1.0L EcoBoost 125 BG 999cc Otomatik Benzin 396.500 TL

ST-Line 1.0L EcoBoost 155 BG Hibrit 999cc Manuel Hibrit 398.900 TL

Mondeo

Titanium 2.0L EcoBlue 190PS 8 İleri A/T 1997cc Otomatik Dizel 979.900 TL