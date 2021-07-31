Emekliye beklenmeyen müjde! Güncelleme geldi, 1750 TL'ye yükseldi! Yapı Kredi, ING Bank, Garanti...

Yapı Kredi'den 1750 TL'lik promosyon



Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel olarak hayat kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunuyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih eden emeklilere, bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara 1.750 TL, 1.500-2 bin 500 TL arasında olanlara 1.500 TL, 1.500 TL'ye kadar olanlar için de 1.200 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesi yapıyor.