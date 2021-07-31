31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Emekliye beklenmeyen müjde! Güncelleme geldi, 1750 TL'ye yükseldi! Yapı Kredi, ING Bank, Garanti...
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında emekliler zamlı maaşlarının yanında, bayram ikramiyelerini de cebine koydu. Diğer yandan bankalardan yüzleri güldürecek açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bankaların SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında milyonlarca kişi, maaşlarını istedikleri bankalara taşıtabiliyor. 3 yıllık taahhüt anlaşması sonrasında ödemeler kolayca hesaba yatıyor. Üstelik yeni emeklilerde bu fırsattan yararlanabiliyor. İşte, Yapı Kredi, ING Bank, Garanti promosyon fırsatları...
Giriş Tarihi: 31.07.2021 00:40 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 00:40
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