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Emekliye beklenmeyen müjde! Güncelleme geldi, 1750 TL'ye yükseldi! Yapı Kredi, ING Bank, Garanti...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında emekliler zamlı maaşlarının yanında, bayram ikramiyelerini de cebine koydu. Diğer yandan bankalardan yüzleri güldürecek açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bankaların SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında milyonlarca kişi, maaşlarını istedikleri bankalara taşıtabiliyor. 3 yıllık taahhüt anlaşması sonrasında ödemeler kolayca hesaba yatıyor. Üstelik yeni emeklilerde bu fırsattan yararlanabiliyor. İşte, Yapı Kredi, ING Bank, Garanti promosyon fırsatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2021 00:40 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 00:40
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Emekliye beklenmeyen müjde! Güncelleme geldi, 1750 TL'ye yükseldi! Yapı Kredi, ING Bank, Garanti...

Emekliye beklenmeyen müjde. Güncelleme geldi, 1750 TL'ye yükseldi. Yapı Kredi, ING Bank, Garanti ve QNB Finansbank tarafından ardı ardına açıklamalar geliyor. Bilindiği üzere Temmuz ayı emekliler için kazanç ayı olarak geçti. Zamlı emekli maaşlarının yanında yılın ikinci ikramiyeleri hesaplara yattı. Diğer yandan bankalar promosyon ödemelerinde güncellemelere gitti. Bankaların SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında milyonlarca kişi, maaşlarını istedikleri bankalara taşıtabiliyor. Emekliler maaşlarını taşıdıklarında belirli miktarda promosyon ödemesi alabiliyor. İşte, bankaların promosyon miktarları 2021...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye beklenmeyen müjde! Güncelleme geldi, 1750 TL'ye yükseldi! Yapı Kredi, ING Bank, Garanti...

Bankalar, milyonlarca emekli için SGK ile anlaşma yaptı. Yapılan anlaşma kapsamında milyonlarca emekli, maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek promosyon alıyor.

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Emekliye beklenmeyen müjde! Güncelleme geldi, 1750 TL'ye yükseldi! Yapı Kredi, ING Bank, Garanti...

Emekli, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar için de promosyon fırsatı devam ediyor.

3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de bu fırsattan yararlanıyor.

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Emekliye beklenmeyen müjde! Güncelleme geldi, 1750 TL'ye yükseldi! Yapı Kredi, ING Bank, Garanti...

Maaşa göre 500, 625 ve 750 lira promosyon ödenirken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor.

Bazı bankalar hiçbir ek koşul şartı olmadan, bazıları ise otomatik fatura talimatı ya da ek ürün kullanma koşulları ile yüksek promosyon fırsatı sunuyor.

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Emekliye beklenmeyen müjde! Güncelleme geldi, 1750 TL'ye yükseldi! Yapı Kredi, ING Bank, Garanti...

Yapı Kredi'den 1750 TL'lik promosyon

Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel olarak hayat kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunuyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih eden emeklilere, bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara 1.750 TL, 1.500-2 bin 500 TL arasında olanlara 1.500 TL, 1.500 TL'ye kadar olanlar için de 1.200 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesi yapıyor.