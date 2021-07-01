01 Temmuz 2021, Perşembe
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Sıfır araç fiyatlarında büyük değişim! Lav gibi patladı! Opel, Dacia, Renault, Citroen güncel fiyatları...
Pandemi döneminde sıfır araç fiyatlarında büyük değişim yaşandı. 2021 yılında sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında artış yaşanması araba alacakları derinden yaraladı. Otomotiv şirketlerinin düzenledikleri kampanyalar bu süreçte ilaç gibi geldi. Yaz tatili planı yapanlar araba sahibi olmak istiyor. Sıfır araba fiyatlarının son durumunu sizler için bir araya getirdik. Markalar güncel fiyatlarını duyurdu. İşte, Opel, Dacia, Renault, Citroen güncel fiyatları...
Giriş Tarihi: 01.07.2021 20:27 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 20:27
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