Sıfır araç fiyatlarında büyük değişim! Lav gibi patladı! Opel, Dacia, Renault, Citroen güncel fiyatları...

Araba fiyatlarında yaşanan değişimler araç almak isteyenleri düşündürüyor. Özellikle pandemi döneminde çip krizi yaşanması sıfır araç fiyatlarını yukarı çekmişti. İkinci el araba fiyatları da buna bağlı olarak yükselişe geçti. Hal böyle olunca araba alacaklar kampanyalı fiyatları sorguluyor. Toyota, Citroen, Renault, Dacia, Ford, Hyundai, Peugeot, Kia,Opel ve Volkswagen'in liste fiyatlarına en ucuz arabaları sizler için haberimizde derledik. Otomotiv devleri Nisan ve Mayıs aylarında sıfır araçlarda kampanya düzenlemişti. İşte, Opel, Dacia, Renault, Citroen güncel fiyatları...