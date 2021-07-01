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Haberler Galeri Sıfır araç fiyatlarında büyük değişim! Lav gibi patladı! Opel, Dacia, Renault, Citroen güncel fiyatları...

Sıfır araç fiyatlarında büyük değişim! Lav gibi patladı! Opel, Dacia, Renault, Citroen güncel fiyatları...

Pandemi döneminde sıfır araç fiyatlarında büyük değişim yaşandı. 2021 yılında sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında artış yaşanması araba alacakları derinden yaraladı. Otomotiv şirketlerinin düzenledikleri kampanyalar bu süreçte ilaç gibi geldi. Yaz tatili planı yapanlar araba sahibi olmak istiyor. Sıfır araba fiyatlarının son durumunu sizler için bir araya getirdik. Markalar güncel fiyatlarını duyurdu. İşte, Opel, Dacia, Renault, Citroen güncel fiyatları...

Giriş Tarihi: 01.07.2021 20:27 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 20:27
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Sıfır araç fiyatlarında büyük değişim! Lav gibi patladı! Opel, Dacia, Renault, Citroen güncel fiyatları...

Araba fiyatlarında yaşanan değişimler araç almak isteyenleri düşündürüyor. Özellikle pandemi döneminde çip krizi yaşanması sıfır araç fiyatlarını yukarı çekmişti. İkinci el araba fiyatları da buna bağlı olarak yükselişe geçti. Hal böyle olunca araba alacaklar kampanyalı fiyatları sorguluyor. Toyota, Citroen, Renault, Dacia, Ford, Hyundai, Peugeot, Kia,Opel ve Volkswagen'in liste fiyatlarına en ucuz arabaları sizler için haberimizde derledik. Otomotiv devleri Nisan ve Mayıs aylarında sıfır araçlarda kampanya düzenlemişti. İşte, Opel, Dacia, Renault, Citroen güncel fiyatları...

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Sıfır araç fiyatlarında büyük değişim! Lav gibi patladı! Opel, Dacia, Renault, Citroen güncel fiyatları...

CİTROEN: C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel / Fiyatı: 182.500 TL/ Kampanyalı fiyatı: 180.000 TL------ C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel/ Fiyatı 212.500 TL

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Sıfır araç fiyatlarında büyük değişim! Lav gibi patladı! Opel, Dacia, Renault, Citroen güncel fiyatları...

DACİA/ Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg/ Fiyatı 164.900 TL------ DACİA/ Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg/ Fiyatı 200.000 TL

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Sıfır araç fiyatlarında büyük değişim! Lav gibi patladı! Opel, Dacia, Renault, Citroen güncel fiyatları...

FIAT/ EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli/ Fiyatı: 166.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 157.900 TL------ EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli/ Fiyatı: 180.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 175.900 TL

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Sıfır araç fiyatlarında büyük değişim! Lav gibi patladı! Opel, Dacia, Renault, Citroen güncel fiyatları...

FİAT/ PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli/ Fiyatı: 169.900 TL/ Kampanyalı fiyatı 165.900 TL----- 500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli/ Fiyatı: 223.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı: 213.900 TL