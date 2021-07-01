Bankaların yarışı kızıştı! Faizler katlanarak gidiyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar en fazla kazanç sağlayacak yatırımı öğrenmek istiyor. Bu süreçte en garanti yatırım aracı olarak görülen mevduat fazisi getirisi için detaylar belli oldu. Bankalar mevduat faizi oranları için peş peşe açıklamalarda bulundu. Yatırımın getirisinin önceden tahmin edilebilir olması tercih sebebi olarak gösteriliyor. İşte, 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?