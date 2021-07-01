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Haberler Galeri Bankaların yarışı kızıştı! Faizler katlanarak gidiyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

Bankaların yarışı kızıştı! Faizler katlanarak gidiyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar en fazla kazanç sağlayacak yatırımı öğrenmek istiyor. Bu süreçte en garanti yatırım aracı olarak görülen mevduat fazisi getirisi için detaylar belli oldu. Bankalar mevduat faizi oranları için peş peşe açıklamalarda bulundu. Yatırımın getirisinin önceden tahmin edilebilir olması tercih sebebi olarak gösteriliyor. İşte, 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2021 19:58
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Bankaların yarışı kızıştı! Faizler katlanarak gidiyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankalar pandemi sürecinde mevduat faizi oranları sık sık güncelledi. Birikimin yatırım olarak değerlendirmek isteyenler en fazla getiri sağlayan yatırımı öğrenmek için sorgulamalarını sürdürüyor. Mevduat faizi getirisinin önceden bilinmesi nedeniyle son dönemde ilgili üzerine topluyor. Hal böyle olunca bankaların güncel kredi mevduat faizi oranlarını haberimizde derledik. İşte, 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankaların yarışı kızıştı! Faizler katlanarak gidiyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

Bankalar kredi mevduat faizi oranlarında güncellemeye gitti. Güncellenen oranları sizler için haberimizde derledik.

İŞTE BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI 2021

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Bankaların yarışı kızıştı! Faizler katlanarak gidiyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

50 bin TL için 32 günlük faiz oranları ve getirisi:

Ziraat Bankası: Yüzde 17, getirisi 708 TL

TEB: Yüzde 19, getirisi 791 TL

İş Bankası: Yüzde 12,95, getirisi 539 TL

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Bankaların yarışı kızıştı! Faizler katlanarak gidiyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

Yapı Kredi: Yüzde 16, getirisi 666 TL

VakıfBank: Yüzde 18, getirisi 750 TL

Halkbank: Yüzde 18, getirisi 750 TL

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Bankaların yarışı kızıştı! Faizler katlanarak gidiyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?

Akbank: Yüzde 18, getirisi 750 TL

ING: Yüzde 18,50, getirisi 770 TL