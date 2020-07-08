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Sıfır araç fiyatları tavan yaptı! Renault, Volkswagen, Nissan, Opel temmuz fiyatları
Bazı markalar 2020 model araçlarına zam uyguladı.Koronavirüs salgını sürecinde talebi oldukça artan sıfır araçlara ilgi sürüyor. Otomobiv devleri talebin artmış olması ve kur fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle sıfır araba fiyatlarına zam uygulandı. Peki, Sıfır araç fiyatları tavan yaptı! Renault, Volkswagen, Nissan, Opel temmuz fiyatları haberimizde...
Giriş Tarihi: 08.07.2020 18:14Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 18:45