09 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sıfır araç fiyatları tavan yaptı! Renault, Volkswagen, Nissan, Opel temmuz fiyatları

Sıfır araç fiyatları tavan yaptı! Renault, Volkswagen, Nissan, Opel temmuz fiyatları

Bazı markalar 2020 model araçlarına zam uyguladı.Koronavirüs salgını sürecinde talebi oldukça artan sıfır araçlara ilgi sürüyor. Otomobiv devleri talebin artmış olması ve kur fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle sıfır araba fiyatlarına zam uygulandı. Peki, Sıfır araç fiyatları tavan yaptı! Renault, Volkswagen, Nissan, Opel temmuz fiyatları haberimizde...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 18:14 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 18:45
  • 1
  • 12
Sıfır araç fiyatları tavan yaptı! Renault, Volkswagen, Nissan, Opel temmuz fiyatları

Otomobil devleri araba almak isteyenler için kampanyalar düzenleyerek onlara imkan sağlamaya çalışıyor. Temmuz ayının gelmesiyle başta Opel, Renault, Nissan ve Fiat sıfır araçları yoğun ilgi görüyor. Peki, Sıfır araç fiyatları tavan yaptı! Renault, Volkswagen, Nissan, Opel temmuz fiyatlarının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Sıfır araç fiyatları tavan yaptı! Renault, Volkswagen, Nissan, Opel temmuz fiyatları

Fiat Egea Sedan modelinin çok satması nedeniyle müşterilerine fırsat oluşturmayı amaçladı. Kampanyalı sıfır fiyatlarıyla Fiat yetkili bayilerinde müşterilerini bekliyor.

  • 3
  • 12
Sıfır araç fiyatları tavan yaptı! Renault, Volkswagen, Nissan, Opel temmuz fiyatları

EGEA HATCHBACK kalabalık ailelere ve seyahat sevenler için özel olarak geliştirilmiştir.

  • 4
  • 12
Sıfır araç fiyatları tavan yaptı! Renault, Volkswagen, Nissan, Opel temmuz fiyatları

2020 Temmuz Volkswagen Kampanyaları

Sizi bir Volkswagen sahibi yapacak cazip kampanyalar ve Volkswagen'inizi ilk günkü gibi korumanıza yardımcı olacak satış sonrası fırsatları şimdi Volkswagen Yetkili Satıcılarında sizleri bekliyor.

  • 5
  • 12
Sıfır araç fiyatları tavan yaptı! Renault, Volkswagen, Nissan, Opel temmuz fiyatları

İlginizi çeken kampanyaya veya fırsata hemen başvurmak ya da detaylı bilgi almak için talepte bulunabilirsiniz. Değer ve İlgi Merkezimiz (DİM), sizi 7 gün 24 saat boyunca sadece dakikalar içinde aramaktan ve bilgilendirmekten memnuniyet duyacaktır.