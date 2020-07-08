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Haberler Galeri Emekliye müjde var! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman,hangi gün yatar? Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu?

Emekliye müjde var! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman,hangi gün yatar? Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Haziran ayında açıklanan enflasyon rakamları sonrasında emekli maaşı ve ikramiyelerine zam yapılacak. Zamlı ödeme alacak emekliler ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz'da idrak edilecek. Milyonlarca emekli ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 20:05 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 20:22
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Emekliye müjde var! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman,hangi gün yatar? Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman,hangi gün yatar? Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli bayram yılda iki kez yatırılan bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Bakan Selçuk, ödemelerinin ne zaman başlayacağı hakkında yapacağı açıklamalar yakından takip ediliyor. Emekliler, haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasının ardından maaşlarını 5,75 fazla alacak. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman,hangi gün yatar? Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye müjde var! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman,hangi gün yatar? Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu?

2020 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Emekli ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğine yönelik açıkma yapılmazken, 20 Temmuz'da ödenmeye başlaması bekleniyor. Açıklama geldiği anda haberimizin içinde bulabileceksiniz.

Bakan Selçuk'un ikramiyenin açıklanacağı tarihle ilgili yapacağı açıklamalar yakından takip ediliyor.

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Emekliye müjde var! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman,hangi gün yatar? Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2020 dini günler takvimine göre;

30 Temmuz Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz Kurban Bayramı 1. Gün

1 Ağustos Kurban Bayramı 2. Gün

2 Ağustos Kurban Bayramı 3. Gün

3 Ağustos Kurban Bayramı 4. Gün

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Emekliye müjde var! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman,hangi gün yatar? Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı'nda emekli hesaplarına yatırılan tutar 1000 olarak belirlenmişti. Kurban Bayramı'nda ödenmesi beklenen tutarın ise 1000 TL olması bekleniyor.

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Emekliye müjde var! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman,hangi gün yatar? Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu?

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar