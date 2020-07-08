Emekliye müjde var! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman,hangi gün yatar? Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Haziran ayında açıklanan enflasyon rakamları sonrasında emekli maaşı ve ikramiyelerine zam yapılacak. Zamlı ödeme alacak emekliler ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz'da idrak edilecek. Milyonlarca emekli ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 20:05 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 20:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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