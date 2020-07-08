Konut kredisi kampanyasına o bankalar da katıldı! Ev almak isteyenler için en uygun konut kredisi veren bankalar

Son dakika... Düşük faizli konut kredisi veren bankalar neler? Normalleşme sürecine geçişle birlikte hem inşaat sektörünün canlanması hem de vatandaşların erteledikleri konut taleplerini satın alabilmek için kamu bankaları öncülüğünde başatılan düşük faizli konut kredisine özel bankalar da katıldı. Ev sahibi olmak isteyenler güncel konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte düşük faizli konut kredisi kampanyaları...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 12:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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