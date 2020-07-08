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Konut kredisi kampanyasına o bankalar da katıldı! Ev almak isteyenler için en uygun konut kredisi veren bankalar

Son dakika... Düşük faizli konut kredisi veren bankalar neler? Normalleşme sürecine geçişle birlikte hem inşaat sektörünün canlanması hem de vatandaşların erteledikleri konut taleplerini satın alabilmek için kamu bankaları öncülüğünde başatılan düşük faizli konut kredisine özel bankalar da katıldı. Ev sahibi olmak isteyenler güncel konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte düşük faizli konut kredisi kampanyaları...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 12:33
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Konut kredisi kampanyasına o bankalar da katıldı! Ev almak isteyenler için en uygun konut kredisi veren bankalar

Konut kredisi veren bankalar hangileri? Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyası, sektörde bayram havası oluşturdu. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından başlatılan konut kredisi kampanyasına özel bankalar da katıldı. Ev sahibi olmak isteyenler için güncel konut kedisi faiz oranlarını ahaber.com.tr'de derledik. Peki, en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte düşük faizli konut kredisi kampanyaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Konut kredisi kampanyasına o bankalar da katıldı! Ev almak isteyenler için en uygun konut kredisi veren bankalar

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacağını açıkladı.

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Konut kredisi kampanyasına o bankalar da katıldı! Ev almak isteyenler için en uygun konut kredisi veren bankalar

Konut kredisi kampanyaları kapsamında yüz binlerce konut yeni sahibine kavuştu. Sıfır konutlarda yüzde 0.64, ikinci el konutlarda ise yüzde 0.74 faiz oranı ve 180 aya kadar varan vadeyle ödeme imkanı sunan kamu bankalarını özel bankalar da takip etmeye çalışıyor.

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Konut kredisi kampanyasına o bankalar da katıldı! Ev almak isteyenler için en uygun konut kredisi veren bankalar

Faiz oranlarını düşürmede geç davransalar da kredi faiz oranında özel bankalarla pazarlık edildiğinde düşük faizle kredi çekme imkanı ortaya çıkabiliyor.

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Konut kredisi kampanyasına o bankalar da katıldı! Ev almak isteyenler için en uygun konut kredisi veren bankalar

SATIŞLAR HIZLANDI
Tarihi düşük seviyeye ulaşan konut kredisi faizleri nedeniyle satışlar hız kazanmaya başladı. Eksperler dosyalara bakmaya yetişemezken emlakçılarda da aşırı yoğunluk oluştu. Günde 25-30 arası ev gösteren emlakçılar kredi faizlerinin düşük olması nedeniyle işlerinin çok yoğunlaştığını belirtiyorlar.