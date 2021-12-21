17 milyon emekliye ek zam! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine tek kalemde onaylanacak! 1.857 TL en alt limit...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak ancak memur emeklileri için sendikaların girişimi sonrasında ek bir protokolle seyyanen ya da oransal bir ilave zam yapılması gündeme geldi. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor.