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Haberler Galeri 17 milyon emekliye ek zam! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine tek kalemde onaylanacak! 1.857 TL en alt limit...

17 milyon emekliye ek zam! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine tek kalemde onaylanacak! 1.857 TL en alt limit...

17 milyon emekliye ek zam! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine tek kalemde onaylanacak! 1.857 TL en alt limit... Yeni emekli maaşlarının belli olmasına kısa süre kaldı. 2022 zam oranlarının belli olması için artık son verinin açıklaması bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin yanında emekliler için ek zam uygulanması gündeme geldi. Bakan Bilgin, milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam gelişmesi için açıklamalarda bulundu. Bakan yaptığı açıklamada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım" dedi. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2021 19:23
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17 milyon emekliye ek zam! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine tek kalemde onaylanacak! 1.857 TL en alt limit...

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Diğer yandan emeklilerin maaşlarına ek zamda gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Tüm emeklilerin ilave zamdan yararlanabileceği bir formülün hayata geçirilmesi bekleniyor. Vatandaşlar 2022 yılına kısa süre kala zamlar hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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17 milyon emekliye ek zam! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine tek kalemde onaylanacak! 1.857 TL en alt limit...

BAKAN BİLGİN'DEN EK ZAM AÇIKLAMASI

Böylece açıklanacak enflasyon rakamlarını bekleyen emeklilere ek zam umudu da doğdu. Memur emeklilerine yönelik ek protokol için çalışmalar başlarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeyi Bakan Bilgin verdi. Kim kaç lira alacak? Oran ne olacak? İşte emeklilerin en çok merak ettiği soruların yanıtları...

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17 milyon emekliye ek zam! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine tek kalemde onaylanacak! 1.857 TL en alt limit...

Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü ocak artışına çevrildi.

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17 milyon emekliye ek zam! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine tek kalemde onaylanacak! 1.857 TL en alt limit...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak ancak memur emeklileri için sendikaların girişimi sonrasında ek bir protokolle seyyanen ya da oransal bir ilave zam yapılması gündeme geldi. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor.

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17 milyon emekliye ek zam! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine tek kalemde onaylanacak! 1.857 TL en alt limit...

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Meclis'te yaptığı konuşmada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım" demişti. Bu sözler emeklileri umutlandırdı.
Böylece tüm emeklilerin bu ilave artıştan yararlanması konusu da gündeme gelmiş oldu.