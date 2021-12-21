HaberlerGaleri17 milyon emekliye ek zam! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine tek kalemde onaylanacak! 1.857 TL en alt limit...
17 milyon emekliye ek zam! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine tek kalemde onaylanacak! 1.857 TL en alt limit...
17 milyon emekliye ek zam! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsine tek kalemde onaylanacak! 1.857 TL en alt limit... Yeni emekli maaşlarının belli olmasına kısa süre kaldı. 2022 zam oranlarının belli olması için artık son verinin açıklaması bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin yanında emekliler için ek zam uygulanması gündeme geldi. Bakan Bilgin, milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam gelişmesi için açıklamalarda bulundu. Bakan yaptığı açıklamada, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım" dedi. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik...