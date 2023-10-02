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Sıfır araç almak isteyenlere müjde! En ucuz otomobil markaları ve fiyat listesi belli oldu! Renault Clio, Fiat, Hyundai, Honda...
Türkiye otomobil pazarı Ekim ayı itibarıyla hareketlenmeye başladı. Otomobil markaları, 2023 yılında satış rekorları kırarken fiyatlarını güncellemeye devam ediyor. Sıfır otomobil almayı düşünenler için indirim ve kampanya dönemi de başladı. İşte 2023 sıfır araç modelleri ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 02.10.2023 13:30Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 13:30