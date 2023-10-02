Sıfır araç almak isteyenlere müjde! En ucuz otomobil markaları ve fiyat listesi belli oldu! Renault Clio, Fiat, Hyundai, Honda...

VOLKSWAGEN POLO

Otomobil severlerin gözde markalarından biri olan Volkswagen, şehir içi ve şehir dışı sürüşler için ideal bir seçenek sunan Polo modeliyle dikkat çekiyor. Kaliteli malzeme kullanımı, yüksek güvenlik standartları ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkan Volkswagen Polo, Türkiye pazarında 887 bin 500 TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunuluyor.