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Milyonlarca anneye emeklilik müjdesi! Doğum borçlanması ile 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte SGK başvuru şartları…

İş hayatında olan milyonlarca kadın SGK'ya başvurarak erken emeklilik hakkını elde ediyor. Çalışanların uzun yıllar hizmet verirken kurdukları en büyük hayal refah bir emeklilik hayatıdır ve buna bir an önce ulaşmak ister. Kadınların bu konuda avantajları bulunuyor ve doğum borçlanması ile 6 yıl erken emekli olabiliyor. Bunun için gerekli şartları taşıyorsa SGK'ya başvuru yapması gerekiyor. Peki doğum borçlanması için şartlar neler, kaç çocuğu olan anne ne kadar erken emeklilik hakkı elde edebilir? Detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 23:26
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Milyonlarca anneye emeklilik müjdesi! Doğum borçlanması ile 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte SGK başvuru şartları…

İş hayatında daha fazla yer edinmeleri için kadınlara sunulan imkanlardan biri de erken emekli olma şansı. Doğum nedeniyle bir süre iş yaşamından bir süre uzak kalsalar bile belirli şartları yerine getirenler SGK'ya başvurarak doğum borçlanması ile 6 yıl erken emekliği elde ediyor. SGK doğum borçlanması başvurusu için gereken şartlar neler? Birden fazla çocuğu olanlar ne kadar erken emekli olabilecek? İşte ayrıntılar…

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Milyonlarca anneye emeklilik müjdesi! Doğum borçlanması ile 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte SGK başvuru şartları…

Ülkemizde çalışanların emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartlarını sağlaması gerekiyor. Ancak emekliliği erkene çeken bazı imkanlar da var.

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Milyonlarca anneye emeklilik müjdesi! Doğum borçlanması ile 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte SGK başvuru şartları…

Bunlardan birisi annelere tanınan doğum borçlanması. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen 3 çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyor. Burada çocukların sigortadan sonra doğmuş ve yaşıyor olmaları ön şart olarak kabul ediliyor.

Dolayısıyla sigortadan önceki doğumlar borçlanılamıyor. Ancak bazı istisnaları da var.

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Milyonlarca anneye emeklilik müjdesi! Doğum borçlanması ile 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte SGK başvuru şartları…

KADINLARA ÖZEL HAK

Mevzuatımız staj ya da çıraklıkta geçen süreleri emeklilikten saymıyor ve bu sigortaları başlangıç olarak kabul etmiyor. Ancak annelere bu noktada bir imkan doğuyor. Anneler sigortadan önceki çocukları borçlanamasa da staj ya da çıraklık sigortası sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor.

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Milyonlarca anneye emeklilik müjdesi! Doğum borçlanması ile 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte SGK başvuru şartları…

Borçlanma tarihi belirlenirken staj sigortası geçerli sayılıyor. Emeklilik hesabında kullanılmıyor ama ilk sigorta olunan tarih olarak borçlanma şartını yerine getiriyor. Buradaki diğer avantaj ise sigorta başlangıcının geriye çekilmesi.