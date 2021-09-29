Milyonlarca anneye emeklilik müjdesi! Doğum borçlanması ile 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte SGK başvuru şartları…

İş hayatında olan milyonlarca kadın SGK'ya başvurarak erken emeklilik hakkını elde ediyor. Çalışanların uzun yıllar hizmet verirken kurdukları en büyük hayal refah bir emeklilik hayatıdır ve buna bir an önce ulaşmak ister. Kadınların bu konuda avantajları bulunuyor ve doğum borçlanması ile 6 yıl erken emekli olabiliyor. Bunun için gerekli şartları taşıyorsa SGK'ya başvuru yapması gerekiyor. Peki doğum borçlanması için şartlar neler, kaç çocuğu olan anne ne kadar erken emeklilik hakkı elde edebilir? Detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 23:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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