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İkinci el araba alacaklar dikkat! Bu araçlar 150 bin TL altında alıcı bekliyor! Volkswagen, Renault, Dacia, Citroen...

İkinci el araba fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası bütçesine uygun araç almak isteyen vatandaşlar sıklıkla araştırmalarını sürdürüyor. En uygun ve temiz araç bakan vatandaşlar, arama motoru üzerinde uygun fiyatlı ikinci el araba modellerini araştırıyor. 150 bin TL altındaki otomobil modellerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. İşte 2. el araba alacakları yakından ilgilendiren, marka marka 150 bin TL altı ikinci el arabalar ve fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.09.2021 12:46 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 13:17
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İkinci el araba alacaklar dikkat! Bu araçlar 150 bin TL altında alıcı bekliyor! Volkswagen, Renault, Dacia, Citroen...

İkinci el araba alacakları yakından ilgilendiren 150 bin TL altındaki araba modellerini sayfamızda bir araya getirdik. Pandemi nedeniyle sıfır araç bulunurluluğunun az olması nedeniyle ikinci el araçlara talep artmış, fiyatlarda da sert yükseliş yaşanmıştı. Bütçesine göre araç arayan vatandaşlar internet üzerinden uygun fiyatlı ikinci el araba modellerini sorguluyor. Bizde sizler için 150 bin TL altı ikinci el araba modellerini sayfamızda toparladık. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba alacaklar dikkat! Bu araçlar 150 bin TL altında alıcı bekliyor! Volkswagen, Renault, Dacia, Citroen...

Kovid-19 salgını döneminde 'çip krizi' nedeniyle sıfır otomobil üretiminin azalması ve fiyatların aşırı artması sonucu ikinci el araba alımları azalmıştı.

İşte 150 bin TL altı marka marka ikinci el araba fiyatları:

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Bu araçlar 150 bin TL altında alıcı bekliyor! Volkswagen, Renault, Dacia, Citroen...

TOYOTA COROLLA 1.33 LİFE

2015 model

Benzin

Manuel

98.000 km'de

147.900 TL

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Bu araçlar 150 bin TL altında alıcı bekliyor! Volkswagen, Renault, Dacia, Citroen...

HYUNDAI İ 20 1.4 CRDİ

2017 model

Dizel

Manuel

70.000 km'de

147.000

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Bu araçlar 150 bin TL altında alıcı bekliyor! Volkswagen, Renault, Dacia, Citroen...

CİTROEN C4 1.6 HDİ

2015 model

Dizel

Manuel

83.000 km'de

147.000 TL