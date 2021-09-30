İkinci el araba alacaklar dikkat! Bu araçlar 150 bin TL altında alıcı bekliyor! Volkswagen, Renault, Dacia, Citroen...

İkinci el araba fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası bütçesine uygun araç almak isteyen vatandaşlar sıklıkla araştırmalarını sürdürüyor. En uygun ve temiz araç bakan vatandaşlar, arama motoru üzerinde uygun fiyatlı ikinci el araba modellerini araştırıyor. 150 bin TL altındaki otomobil modellerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. İşte 2. el araba alacakları yakından ilgilendiren, marka marka 150 bin TL altı ikinci el arabalar ve fiyatları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 30.09.2021 12:46 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 13:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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