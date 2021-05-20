Sıfır arabada büyük fırsat, sudan ucuz! 50.000 TL'ye kadar indirim! Renault, Dacia, Opel, Kia, Peugeot...

Pandemi döneminde araba fiyatlarında artış satışların düşmesine neden oldu. Sıfır araç üretiminin hız kazanması sonrasında fiyatlar dengelenmeye başladı. Yaz aylarının gelmesinin ardından araba alım-satımları artış gösterdi. Sıfır araba fiyatlarında büyük otomobil devleri kampanyalarını alıcılarına duyurmaya başladı. En ucuz araba fiyatlarını ve kampanyaları sizler için haberimizde derledik. İşte Fiat, Kia, Peugeot, Opel, Renault, Dacia, Seat en ucuz araba kampanyaları...