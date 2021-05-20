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Haberler Galeri Sıfır arabada büyük fırsat, sudan ucuz! 50.000 TL'ye kadar indirim! Renault, Dacia, Opel, Kia, Peugeot...

Sıfır arabada büyük fırsat, sudan ucuz! 50.000 TL'ye kadar indirim! Renault, Dacia, Opel, Kia, Peugeot...

Pandemi döneminde araba fiyatlarında artış satışların düşmesine neden oldu. Sıfır araç üretiminin hız kazanması sonrasında fiyatlar dengelenmeye başladı. Yaz aylarının gelmesinin ardından araba alım-satımları artış gösterdi. Sıfır araba fiyatlarında büyük otomobil devleri kampanyalarını alıcılarına duyurmaya başladı. En ucuz araba fiyatlarını ve kampanyaları sizler için haberimizde derledik. İşte Fiat, Kia, Peugeot, Opel, Renault, Dacia, Seat en ucuz araba kampanyaları...

Giriş Tarihi: 20.05.2021 19:40 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 19:40
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Sıfır arabada büyük fırsat, sudan ucuz! 50.000 TL'ye kadar indirim! Renault, Dacia, Opel, Kia, Peugeot...

Araba alım satımları yaz aylarının gelmesinin ardından artış gösterdi. Çip krizi sonrasında sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar sonrasında ikinci el fiyatlarında artış yaşanmıştı. Otomobil firmaları yaz aylarına özel kampanyalarını duyurmaya başladı. Nisan ayında uygulanan kampanyalar sonrasında araba satışlarında patlama yaşanmıştı. Sıfır araçlarda da markalar birbirinden önemli fırsatları alıcılara sunmaya başladı. Fiat, Kia, Peugeot, Opel, Renault, Dacia, Seat, Citroen gibi markaların kampanyaları sorgulanıyor. İşte otomobil devlerinin kampanyaları...

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Sıfır arabada büyük fırsat, sudan ucuz! 50.000 TL'ye kadar indirim! Renault, Dacia, Opel, Kia, Peugeot...

200 bin TL'nin altındaki en ucuz sıfır araç markalarını sizler için derledik. İşte piyasada fiyatı en ucuz olan sıfır otomobil markaları…

Kia Stonic 1.2L 84 PS Manuel benzinli

Satış fiyatı: 190.900 TL

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Sıfır arabada büyük fırsat, sudan ucuz! 50.000 TL'ye kadar indirim! Renault, Dacia, Opel, Kia, Peugeot...

Peugeot 208 Active 1.2 PureTech 75HP MT5

Satış fiyatı:189.000 TL

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Sıfır arabada büyük fırsat, sudan ucuz! 50.000 TL'ye kadar indirim! Renault, Dacia, Opel, Kia, Peugeot...

Opel Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5 Essential

Satış fiyatı: 176.900 TL

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Sıfır arabada büyük fırsat, sudan ucuz! 50.000 TL'ye kadar indirim! Renault, Dacia, Opel, Kia, Peugeot...

Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP

Satış fiyatı: 174.900 TL