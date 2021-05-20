İş arayanlara müjde! İŞKUR ilanları duyurdu! 5.000 TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...

İş arayanlara müjde... İŞKUR ilanları duyurdu. 5.000 TL maaşla personel alımı için başvuru şartları iş arayışı olanlar tarafından sorgulanıyor. İŞKUR, iş arayışında olan vatandaşların ilk durağı oluyor. Düzenlediği istihdam politikaları ve eğitim hizmetleriyle yüz binlerce insana umut olan İŞKUR, pandemi döneminde de çok sayıda ilan yayınlamaya devam ediyor. Kamu ve özel sektörde iş ilanlarına kolayca başvuru imkanı sağlanıyor. İŞKUR güncel iş ilanlarını sizler için bir araya getirdik. İşte, 5.000 TL maaşla personel alımı ve başvuru şartları...