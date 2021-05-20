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İş arayanlara müjde! İŞKUR ilanları duyurdu! 5.000 TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...

İŞKUR, pandemi döneminde işsizliği azaltmak ve istihdamı artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İş arayan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Çeşitli sektörlerde iş aramaya devam eden veya çalışmaya başlamak isteyen yüz binlerce vatandaşın en büyük umudu olan İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarına nasıl başvuru yapacağı oluyor. İşte, 5.000 TL maaşla personel alımı ve başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 20.05.2021 19:05
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İş arayanlara müjde! İŞKUR ilanları duyurdu! 5.000 TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...

İş arayanlara müjde... İŞKUR ilanları duyurdu. 5.000 TL maaşla personel alımı için başvuru şartları iş arayışı olanlar tarafından sorgulanıyor. İŞKUR, iş arayışında olan vatandaşların ilk durağı oluyor. Düzenlediği istihdam politikaları ve eğitim hizmetleriyle yüz binlerce insana umut olan İŞKUR, pandemi döneminde de çok sayıda ilan yayınlamaya devam ediyor. Kamu ve özel sektörde iş ilanlarına kolayca başvuru imkanı sağlanıyor. İŞKUR güncel iş ilanlarını sizler için bir araya getirdik. İşte, 5.000 TL maaşla personel alımı ve başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İş arayanlara müjde! İŞKUR ilanları duyurdu! 5.000 TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...

İŞKUR'DAKİ GÜNCEL İŞ İLANLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

İŞKUR'daki güncel ilanları görebilmek için öncelikle iş arayan kaydı yaptırmanız gerekiyor. Kaydınızı bizzat İŞKUR'a giderek ya da internet sitesi üzerinden oluşturabilirsiniz.

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İş arayanlara müjde! İŞKUR ilanları duyurdu! 5.000 TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...

İş arayan kaydı yaptırırken sizden öz geçmiş bilgilerinizin de isteneceğini unutmayın. Kaydınızı tamamladıktan sonra İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden iş ilanlarını bulabilirsiniz.

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İş arayanlara müjde! İŞKUR ilanları duyurdu! 5.000 TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...

İş ilanlarını görüntülemek için aşağıdaki bağlantı üzerinden "Açık İş İlanları" sayfasını açmanız gerekiyor. Görüntülenen ilanlar arasından kriterlerinize uygun olanlara tıklayarak detaylarını inceleyebilir ve belirtilen yönlendirmeleri yaparak başvurabilirsiniz.

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İş arayanlara müjde! İŞKUR ilanları duyurdu! 5.000 TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...

Size uygun ilanları daha kolay bulabilmek için taşıdığınız ve aradığınız kriterlere göre filtreleme yapabilirsiniz.