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İş arayanlara müjde! İŞKUR ilanları duyurdu! 5.000 TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...
İŞKUR, pandemi döneminde işsizliği azaltmak ve istihdamı artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İş arayan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Çeşitli sektörlerde iş aramaya devam eden veya çalışmaya başlamak isteyen yüz binlerce vatandaşın en büyük umudu olan İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarına nasıl başvuru yapacağı oluyor. İşte, 5.000 TL maaşla personel alımı ve başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 20.05.2021 19:05
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