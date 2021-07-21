Sıfır araba fiyatlarında değişim. Fiyatlar tepetaklak oldu. 300 bin TL'ye kadar olan modeller bu süreçte sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sıfır araba fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında ÖTV beklentisi oluşmaya başladı. Otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrahı geçtiğimiz yıl değişmişti. Araba almak isteyenler için fiyatlarda değişim yaşandı. 150 bin TL'ye kadar sıfır araç bulmak ise oldukça zorlaştı. Sektör temsilcileri ise uyarılarını peş peşe yapmaya devam ediyor. Sizler için ülkemizde satılan sıfır araçların fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 300 bin TL'ye kadar olan modeller...