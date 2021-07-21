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Sıfır araba fiyatlarında değişim! Fiyatlar tepetaklak oldu! 300 bin TL'ye kadar olan modeller...

Sıfır araba almak isteyen milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Pandemi döneminde araba fiyatları adeta kanatlandı ve uçuşa geçti. Sektör temsilcileri ÖTV beklentisini dile getiriyor. Geçtiğimiz yıl matrah değişimine gidilmişti. Araba sahibi olmak isteyenler fiyatların düşüşe geçmesini bekliyor. Son dönemde yaşanan artış sonrasında 150 bin TL'ye kadar araba bulmak oldukça zorlaştı. Sizler için internet sitelerinde yayınlanan sıfır araba fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 300 bin TL'ye kadar olan modeller...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2021 19:39
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Sıfır araba fiyatlarında değişim! Fiyatlar tepetaklak oldu! 300 bin TL'ye kadar olan modeller...

Sıfır araba fiyatlarında değişim. Fiyatlar tepetaklak oldu. 300 bin TL'ye kadar olan modeller bu süreçte sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sıfır araba fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında ÖTV beklentisi oluşmaya başladı. Otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrahı geçtiğimiz yıl değişmişti. Araba almak isteyenler için fiyatlarda değişim yaşandı. 150 bin TL'ye kadar sıfır araç bulmak ise oldukça zorlaştı. Sektör temsilcileri ise uyarılarını peş peşe yapmaya devam ediyor. Sizler için ülkemizde satılan sıfır araçların fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 300 bin TL'ye kadar olan modeller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır araba fiyatlarında değişim! Fiyatlar tepetaklak oldu! 300 bin TL'ye kadar olan modeller...

Otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişti. 1.600 cc motor hacmini geçmeyen araçlarda matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50. 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulanıyor. Ancak dövizin yükselişi ile birlikte yüzde 50'lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobil kaldı. 2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

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Sıfır araba fiyatlarında değişim! Fiyatlar tepetaklak oldu! 300 bin TL'ye kadar olan modeller...

CİTROEN C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 184.500 TL Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Fiyatı: 231.000 TL Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL

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Sıfır araba fiyatlarında değişim! Fiyatlar tepetaklak oldu! 300 bin TL'ye kadar olan modeller...

DACİA Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg Fiyatı 164.900 TL

DACİA Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg Fiyatı 191.400 TL

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Sıfır araba fiyatlarında değişim! Fiyatlar tepetaklak oldu! 300 bin TL'ye kadar olan modeller...

DACİA Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull Liste fiyatı 203.000 TL Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull Liste fiyatı 203.000 TL