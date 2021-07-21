21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Sıfır araba fiyatlarında değişim! Fiyatlar tepetaklak oldu! 300 bin TL'ye kadar olan modeller...
Sıfır araba almak isteyen milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Pandemi döneminde araba fiyatları adeta kanatlandı ve uçuşa geçti. Sektör temsilcileri ÖTV beklentisini dile getiriyor. Geçtiğimiz yıl matrah değişimine gidilmişti. Araba sahibi olmak isteyenler fiyatların düşüşe geçmesini bekliyor. Son dönemde yaşanan artış sonrasında 150 bin TL'ye kadar araba bulmak oldukça zorlaştı. Sizler için internet sitelerinde yayınlanan sıfır araba fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 300 bin TL'ye kadar olan modeller...
Giriş Tarihi: 21.07.2021 19:39
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