Başvurana ödeme yapılıyor. PTT'den 300, 400 ve 600 TL'yi anında çekebilirsiniz. Devlet tarafından anından ödeme yapılıyor. Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından birçok alanda destek ödemeleri hesaplara yatıyor. Bu süreçte sosyal yardımlarda vatandaşlara derin nefes alıyor. Doğum yardımı da bu ödemelerden bir tanesi oluyor. Doğum yardımından yararlanmak için başvuru şartları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, doğum yardımı başvuru şartları nelerdir? Doğum yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?