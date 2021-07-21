HaberlerGaleriBaşvurana ödeme yapılıyor! PTT'den 300, 400 ve 600 TL'yi anında çekebilirsiniz! Devlet tarafından...
Başvurana ödeme yapılıyor! PTT'den 300, 400 ve 600 TL'yi anında çekebilirsiniz! Devlet tarafından...
Pandemi döneminde devlet tarafından birçok destek ödemesi yapılıyor. Başvuranlar PTT'den anında 300, 400 ve 600 TL ödeme alabiliyor. Doğum yardımı olarak da bilinen bu ödemeler başvuru sonrası anında hesaplara geçmekte. Kurum üzerinden başvurular kabul edildiği anda hesaplara ödemeler yapılabiliyor. Vatandaşlar başvuru şartları için detayları araştırmaya başladı. İşte, doğum yardımı başvuru şartları nelerdir?