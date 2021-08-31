31 Ağustos 2021, Salı
Sıfır araba fiyatları ters takla attı! 50.000 TL'ye varan indirimler dudak uçuklattı! Hyundai, Renault, Honda, Toyota...
Pandemi döneminde otomobil fiyatlarında yaşanan artış sonrasında araba alacaklar kara kara düşünüyor. Salgının etkisi bir nebze azalsa da piyasada yaşanan durgunluk devam ediyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişiklik yapılmasının ardından tüm araç sahipleri ve yeni araç sahibi olmak isteyenler fiyatları sorgulamaya başladı. Yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 130 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi. Matrah değişimi sonrasında yaşanan değişimi sizler için haberimizde derledik. İşte, Hyundai, Renault, Honda, Toyota fiyatları...
Giriş Tarihi: 31.08.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 13:30
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