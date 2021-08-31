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Haberler Galeri Sıfır araba fiyatları ters takla attı! 50.000 TL'ye varan indirimler dudak uçuklattı! Hyundai, Renault, Honda, Toyota...

Sıfır araba fiyatları ters takla attı! 50.000 TL'ye varan indirimler dudak uçuklattı! Hyundai, Renault, Honda, Toyota...

Pandemi döneminde otomobil fiyatlarında yaşanan artış sonrasında araba alacaklar kara kara düşünüyor. Salgının etkisi bir nebze azalsa da piyasada yaşanan durgunluk devam ediyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişiklik yapılmasının ardından tüm araç sahipleri ve yeni araç sahibi olmak isteyenler fiyatları sorgulamaya başladı. Yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 130 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi. Matrah değişimi sonrasında yaşanan değişimi sizler için haberimizde derledik. İşte, Hyundai, Renault, Honda, Toyota fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 13:30
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Sıfır araba fiyatları ters takla attı! 50.000 TL’ye varan indirimler dudak uçuklattı! Hyundai, Renault, Honda, Toyota...

Sıfır araba fiyatları ters takla attı. 50.000 TL'ye varan indirimler dudak uçuklattı. Hyundai, Renault, Honda, Toyota ve KİA fiyatları ÖTV matrahında yaşanan değişim sonrasında sorgulanan konular arasında yer alıyor. Arabasını değiştirmek veya yeni araba sahibi olmak isteyenler için detayları haberimizde derledik. Değişim sonrasında, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 130 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi. Bu süreçte markalar kampanyalar düzenleyerek satışı hızlandırmayı amaçlıyor. İşte, Hyundai, Renault, Honda, Toyota...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır araba fiyatları ters takla attı! 50.000 TL’ye varan indirimler dudak uçuklattı! Hyundai, Renault, Honda, Toyota...

Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı. Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek.

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Sıfır araba fiyatları ters takla attı! 50.000 TL’ye varan indirimler dudak uçuklattı! Hyundai, Renault, Honda, Toyota...

ÖTV MATRAH KARARINA GÖRE İNDİRİMLİ OTOMOBİLLER

Yeni alınan kararla birlikte bazı markaların bazı modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi beklentisi doğdu. Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda, KIA, Hyundai gibi markaların en çok tutulan modellerinde büyük fiyat düşüşleri bekleniyor. Elektrikli ve hybrid modellerde de matrahın artmasıyla birlikte fiyatlarda 50-60 bin lira bandında düşüş olması bekleniyor. İkinci el piyasasında da fiyatların böylece aşağı çekilmesi sağlanmış olacak.

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Sıfır araba fiyatları ters takla attı! 50.000 TL’ye varan indirimler dudak uçuklattı! Hyundai, Renault, Honda, Toyota...

ÖTV İNDİRİMİ SONRASI SIFIR ARABA FİYATLARI 2021

Fiat Egea 1.4 Fire

Çıplak fiyatı: 90.339 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira

Yeni KDV: 23 bin 578 lira

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Sıfır araba fiyatları ters takla attı! 50.000 TL’ye varan indirimler dudak uçuklattı! Hyundai, Renault, Honda, Toyota...

Renault Megane Joy 1.3 TCe

Çıplak fiyatı: 109.228 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira

Yeni KDV: 29 bin lira